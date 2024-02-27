المنتجات البديلة تساعد في الإقلاع عن التدخين وفقاً لأكبر دراسة بحثية أمريكية ممولة من المعهد الوطني للسرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت دراسة أمريكية حديثة، هي الأكبر من نوعها في مجال جدوى منتجات التبغ البديلة بالولايات المتحدة، أن تلك المنتجات، تُعد أداة فعالة للإقلاع عن التدخين التقليدي بين البالغين، وفقاً لما جاءت به من نتائج واعدة أكدت أن مستخدمي هذه المنتجات خلال فترة الدراسة قد نجحوا في خفض معدلات تدخينهم أو توقفوا عنه تماماً، الأمر الذي حدا بالباحثين القائمين عليها، بدعوة حكومات دول العالم إلى السماح بتداولها.



وبحسب مجلة "لانسيت" البريطانية، أحد أقدم وأشهر الدوريات الطبية في العالم، فإن الدراسة التي استمرت على مدار 6 أشهر بتمويل كامل من المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، كانت قد أجريت من قبل عدد من الباحثين من عدة جامعات أمريكية، على عينة بحث عشوائية من المدخنين البالغين، ضمت 638 مشاركاً، من 11 مدينة في الولايات المتحدة، لديهم مستويات مختلفة من الرغبة في الإقلاع عن التدخين، مع خبرة وتجربة قليلة جدًا في استخدام المنتجات البديلة.



وأوضح القائمون على الدراسة أنه تم تقسيم العينة إلى مجموعتين، ضمت الأولى 427 مشاركاً ممن تم تزويدهم بمنتجات بديلة لمدة 4 أسابيع. وكانت التعليمات المقدمة لهم ضئيلة للغاية؛ حيث كان الباحثون يهدفون إلى فحص معدلات الاستخدام وتأثيراته على الإقلاع عن التدخين، دون أي توجيه من جانبهم، فيما ضمت المجموعة الثانية، 211 مشاركاً، لم يتم تزويدهم بالمنتجات البديلة، وانما ترك لهم حرية استخدام أي منتج وفق رغبتهم. وبعد الشهر الأول من الدراسة لم يتم تقديم المزيد من المنتجات البديلة، مع متابعة المشاركين لمدة 24 أسبوعًا، (ستة أشهر)، من خلال الاستبيانات الهاتفية.



وكانت الدراسة قد هدفت بشكل أساسي لتنفيذ محاكاة لكافة الظروف التي يتعرض لها المدخنون في الظروف الطبيعية، ليقرروا بأنفسهم استخدامها من عدمه، إلى جانب قياس معدلات التوقف عن تدخين السجائر التقليدية أو التقليل من استخدامها.



وقد تبين عبر الدراسة أن 14% من المشاركين فيها قد توقفوا تماماً عن استخدام السجائر التقليدية، بينما خفض 28% منهم نسبة الاستهلاك اليومي من السجائر إلى 50%.



كذلك، فقد بينت الدراسة أن أولئك الذين استخدموا المنتجات البديلة، أظهروا ميلاً أعلى بكثير للإقلاع عن التدخين في الأسبوع 12 و24، مقارنة بأولئك الذين ترك لهم حرية قرار استخدامها أو عدم استخدامها خلال فترة الدراسة. وعلى ذلك، فقد أفاد الباحثون، بأن المنتجات البديلة تعد خياراً أفضل وبديلاً جديراً بالنسبة للمدخنين الذين يفشلون في الإقلاع عن التدخين بالأساليب التقليدية أو لا يرغبون بالإقلاع النهائي.



وفي ذات السياق، أكد الباحث الرئيسي بالدراسة، الدكتور ماثيو كاربنتر، أن المدخنين الذين شملتهم الدراسة واستخدموا المنتجات البديلة أظهروا امتناعًا أكبر عن استخدام السجائر التقليدية، ما أسفر عن انخفاض في الأضرار الصحية التي تسببها، مشيراً إلى أن الدراسة توفر معلومات قيمة لمجتمع الصحة العامة وصانعي السياسات، يمكن من خلالها تحديد طريقة التعامل مع المنتجات البديلة بشكل عام، سواء منتجات التبغ المسخن أو تلك العاملة بتقنية التبخير الــ (Vaping).



هذا وشدد كاربنتر على أن الجميع لا يريد إيصال المنتجات البديلة لأيدي الأطفال، وفي نفس الوقت، لا يجب حرمان المدخنين الأكبر سناً، والذين لم يتمكنوا من الإقلاع عن التدخين من طرق وأدوات بديلة يمكن أن تساعدهم في تحقيق هدفهم، مطالباً حكومات دول العالم بضرورة السماح بتداول المنتجات البديلة لدعم المواطنين في الإقلاع عن التدخين وحمايتهم من ضرر السجائر التقليدية.

