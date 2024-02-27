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بنك الاتحاد يتوّج شركة الاردنية لصناعة الكرتون الفائزة بجائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة 2023

2/27/2024 7:07:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام بنك الاتحاد يوم السبت بتكريم الشركات المرشحة لجائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة للسنة الثامنة خلال فعالية خاصة نظّمها البنك في مسرح حليم سلفيتي في المقر الرئيسي لبنك الاتحاد يوم السبت 24 شباط. وكان من المقرر عقد حفل توزيع الجوائز في شهر تشرين الثاني من عام 2023، لكن قرر البنك إلغاء الحفل احتراماً للظروف الصعبة التي تشهدها غزة، مع البقاء على التزامه بالشفافية وبإجراء عملية التحكيم والإعلان عن الفائز حسب معايير الجائزة.
وكرّم كل من رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد السيد عصام سلفيتي، والرئيسة التنفيذية السيدة ناديا السعيد الشركة الأردنية لصناعة الكرتون الفائزة بجائزة قيمتها 50,000 دينار أردني، وذلك لتميزها في تلبية معايير الجائزة، كونها تعتمد نهج الاقتصاد الدائري في عملياتها منذ تأسيسها، وتسعى إلى أن تكون عملياتها خالية من النفايات من خلال إعادة استخدام الورق والكرتون واستخدام التقنيات الخضراء في عملياتها.
وتعتبر الشركة الأردنية لصناعة الكرتون من كبرى وأوائل الشركات الأردنية المتخصصة فـي صناعة أطباق البيض والفواكه من خلال إعادة تدوير ورق الصحف والمجلات والكرتون باستخدام أجهزة العجن لتحويلها إلى أطباق من خلال خط إنتاج متخصص. تقوم الشركة أيضاً بجمع كافة أنواع الورق التالف وفرزها وتصنيفها وكبسها وتجهيزها لأغراض إعادة التدوير، وتقوم بتزويد عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية باحتياجاتهم من هذه المواد.
تحمل الجائزة هذه السنة شعار "المستقبل الأخضر" وتسلّط الضوء على الشركات التي أظهرت التزاماً وتميزاً بتقديم أو اعتماد الحلول والمنتجات الخضراء، وتبنّي الممارسات المسؤولة في أعمالها لحماية موارد بلدنا وكوكبنا للأجيال القادمة. وتأتي هذه الجائزة تأكيداً من بنك الاتحاد على التزامه المستمر ببناء مستقبل أخضر من خلال ممارساته المستدامة، وتشجيعاً لغيره من الشركات والمؤسسات على اتباع نفس الطريق، وذلك من خلال التوعية بأهمية التحوّل إلى أعمال خضراء وأكثر استدامة، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الكبيرة في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد، السيد عصام سلفيتي: "أنا اليوم فخور جداً بروح الريادة المسؤولة التي لمستها في الشركات التي تكرّس جهود كبيرة لتعزيز الاستدامة من خلال ممارساتها وخدماتها الخضراء. ونؤكد مجدداً في بنك الاتحاد التزامنا بدعم نمو هذه الشركات، حيث نعتبرهم شركاءنا في بناء اقتصاد أخضر ودفع عجلة التحوّل نحو مستقبل أكثر استدامة."
ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 80 شركة تقدّمت للتنافس على الجائزة، وما هذا إلا دليل على وعي الشركات الأردنية بممارسات الأعمال المسؤولة وتوجّه عدد كبير منها نحو التحوّل إلى أعمال خضراء.
وقامت لجنة تحكيم مستقلة مكوّنة من مستشارين وخبراء في مجال العمل المناخي والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وهم: الدكتور دريد محاسنة والسيدة تمارا عبد الجابر والسيد باتر وردم، بتقييم الطلبات التي ترشحت للنهائيات وهم: شركة كلارا للمياه الصحية وشركة الطيبات لتصنيع المواد الغذائية والشركة الأردنية لصناعة الكرتون، بناءً على 3 معايير محددة وهي؛ التزامهم تجاه البيئة، والمؤشرات المالية للشركة، ونموذج أعمالها واستمراريتها المالية ونموها.
وقد أطلق بنك الاتحاد هذه الجائزة للمرة الأولى عام 2014 سعياً منه لدعم هذا القطاع وتوفير الفرص اللازمة للرياديين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكّنهم من تعزيز كفاءاتهم، نظراً للدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية اقتصاد الأردن والنهوض بالمجتمع الأردني ككل.













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