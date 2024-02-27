مكملات النشا المقاوم قد تساعد على التخسيس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يؤدي النشا المقاوم، الموجود بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الشوفان، إلى فقدان الوزن وتحسين التحكم بنسبة الغلوكوز في الدم، وفق تجربة صغيرة أجريت في جامعة شنغهاي.وفي التجربة، طلب الباحثون من 37 شخصاً يعانون من زيادة الوزن تناول كيس من النشا ممزوجاً بالماء مرتين يومياً قبل الوجبات، لمدة 8 أسابيع.



ولمدة 8 أسابيع أخرى، تم إعطاؤهم عبوة من النشا العادي على سبيل المقارنة. مع تزويدهم بـ 3 وجبات متوازنة يومياً، وقياس المؤشرات الصحية المختلفة.



وبعد تناول النشا المقاوم لـ 8 أسابيع، فقد المشاركون ما متوسطه 2.8 كغم، في حين لم يكن للنشا العادي أي تأثير على الوزن.



كما تسبب النشا المقاوم في ارتفاع أقل في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، وهو ما قد يكون مفيداً في الوقاية من السكري.



ويوجد النشا المقاوم بشكل طبيعي في الفول، والحبوب الكاملة، والشوفان، والموز الأخضر، ويتشكل أيضاً عندما تُترك الأطعمة النشوية الشائعة مثل البطاطس والمعكرونة والأرز لتبرد بعد طهيها.



ومع ذلك، فإن بعض من يعانون من متلازمة القولون العصبي قد يجدون أن تناول النشا المقاوم يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة بسبب البكتيريا التي تنتج الغازات أثناء تفكيكها.

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