2981 جندي إسرائيلي أصيبوا في معارك غزة منذ بدء الحرب

2981 جندي إسرائيلي أصيبوا في معارك غزة منذ بدء الحرب
التاريخ
2/27/2024 7:07:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية.
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