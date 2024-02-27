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2981 جندي إسرائيلي أصيبوا في معارك غزة منذ بدء الحرب

2/27/2024 7:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وأضاف الجيش الإسرائيلي أن 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية.


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