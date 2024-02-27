الاعيان يُقر قانون موازنة 2024 كما ورد من مجلس النواب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، كما ورد من مجلس النواب.



وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ووافق عليها المجلس بالإجماع.



من جهته، أكد وزير المالية محمد العسعس، أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات البطالة إلى المستوى المقبول لن يحدث تلقائياً، وهذا الأمر يتطلب تسريع وتيرة النمو عبر خفض تكلفة الإنتاج وإِيجاد تَغيير هيكلي وحقيقي لتسهيل الإجراءات والمعاملات ورفع تنافسية الإقتصاد لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد وزير المالية، أنه لا رفع للضرائب او فرض ضرائب جديدة في العام 2024.