تقرير السوق المفتوح لعام 2023: نافذة على عالم السيارات في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بِفَخر وإثْبَات لِدوْره الرِّياديِّ فِي مَجَال الإعْلانات المبوَّبة فِي الممْلكة الأرْدنِّيَّة الهاشميَّة، ومكانته كالرَّقْم 1 فِي عَالَم بَيْع وشراء السَّيَّارات فِي البلَاد؛ نَشْر مَوقِع السُّوق المفْتوح تقْريره السَّنَويُّ حَوْل السَّيَّارات الأكْثر شُيوعًا وطلبًا لِعَام 2023، لِيكون بِمثابة نَافِذة على معْلومات حَصرِية وَتحلِيل شَامِل لِسوق السَّيَّارات الأرْدنِّيِّ وتوجُّهاته.



لَعلَّ أَبرَز مَا يَجعَل هذَا التَّقْرير اِسْتثْنائيًّا أَنَّه يُقدِّم لِلْقرَّاء نَظرَة حَصرِية على أَبرَز العلامات التِّجاريَّة لِلْعَام والْموديلات الأكْثر طلبًا، مِمَّا يَلعَب دوْرًا فعَّالا فِي تَعزِيز الفهْم اَلْعام لِقوَّة سوق السَّيَّارات فِي اَلأُردن.



باستعراض تقرير منصة السوق المفتوح، يتبين أن العلامات التجارية التي برزت وكان لها شعبية كبيرة في الأردن خلال عام 2023 تمثلت في القائمة التالية، وترتيبها يعكس الإقبال الكبير عليها:

1.هيونداي.

2.تويوتا.

3.كيا.

4.مرسيدس بنز.

5.ميتسوبيشي.

6.فورد.

7.فولكس فاجن.

8.هوندا.

9.نيسان.

10.بي إم دبليو.

بِلَا شكٍّ، نُلَاحِظ تَصدُّر هِيونْدايْ القائمة بِفَضل سيَّاراتهَا المميَّزة والمتوفرة بأسعار معقولة للجميع، وَتَلتهَا تُويوتَّا بِقوَّة، ثُمَّ حَجزَت كُلًّا مِن كيِّا ومرْسيدس مكانتهمَا بِثبات، وتُلْحِق بِهم مِيتْسوبيشي بِالْمرْتبة الخامسة بِمجْموعة رَائِعة مِن الموديلات، وَمِن ثمَّ تَأتِي فُورْد، وُفولِكْس فَاجِن، وهونْدَا، ونيسَان، لِتحْتلّ أخيرًا بِي إِم دبْليو المرْتبة العاشرة. وَلذَلِك، لََا بُدَّ مِن الإشادة الكبيرة بِمنصَّة السُّوق المفْتوح كَوُجهَة رَئيسِية لِلسَّيَّارات فِي اَلأُردن، نظرًا لِلدَّوْر الرَّئيسيِّ والْفعَّال اَلذِي تَقُوم بِه فِي تَسهِيل عمليَّات البيْع والشِّراء وَتقدِيم خِدْماتهَا بِكفاءة عَالِية، مِمَّا يُسْهِم فِي تَعزِيز تَجرِبة المشْترين والْبائعين على حدٍّ سَوَاء فِي سُّوق السَّيَّارات الأرْدنِّيَّ.



أكثر أنواع هياكل السيارات شيوعًا في الأردن لعام 2023

غَطَّى تَقرِير مِنَصة السُّوق المفْتوح كَذلِك الحدِيث عن أَكثَر أَنوَاع هَياكِل السَّيَّارات اِنْتشارًا على الطُّرقات الأرْدنِّيَّة، وَأَفاد بِأنَّ سيَّارَات السَّيدانِ سَجلَت حُضورًا بارزًا بِنسْبة وَصلَت إِلى 58%، مِمَّا يجْعلهَا اَلفِئة الأكْثر شُيوعًا، تَليهَا سيَّارَات الـ SUV بِنسْبة 15% كَثانِي أَكثَر الهياكل اِنْتشارًا، وَبَعدهَا جَاءَت سيَّارَات الهاتْشباك بِنسْبة 11%، وَمِن ثمَّ الحافلات الصَّغيرة (مِيني فَإِن) بِنسْبة 5%، تَلتهَا سيَّارَات البيك أب بِنسْبة 5%، وأخيرًا أَنوَاع الهياكل اَلأُخرى بِنسْبة 6%.



نُشير فِي القائمة أَدنَاه إِلى أَنوَاع هَياكِل السَّيَّارات الأكْثر شُيوعًا بِالتَّرْتيب:

1.سيَّارَات السيدان: بِنسْبة 58%.

2.سيَّارَات الـSUV: بِنسْبة 15%.

3.سيَّارَات هاتشْباك: بِنسْبة 11%.

4.حافلَات صَغِيرَة (ميني فان): بِنسْبة 5%.

5.بِيك أب: بِنسْبة 5%.

6.أَنوَاع أُخرَى: بِنسْبة 6%.



لََا بُدَّ مِن الإشارة أيْضًا إِلى الألْوان الأكْثر شُيوعًا فِي تَقرِير مِنَصة السُّوق المفْتوح لِعَام 2023، حَيْث لَاقَت بَعْض الألْوان إِقْبالا أَكبَر مِن غيْرهَا، بحيث يُمْكِنك بِسهولة مُلَاحظَة سَيطرَة اللَّوْن الأبْيض بِقوَّة على الطُّرقات الأرْدنِّيَّة، حَيْث تمَّ تصْنيفه بِالْمرْتبة اَلأُولى، يليه اللَّوْن الأسْود بِالْمرْتبة الثَّانية، ثُمَّ اللَّوْن الفضِّيِّ، وَمِن ثمَّ اللَّوْن الرَّماديُّ والذي أصبح يلقى رواجا في السنوات الأخيرة، ومن ثم اللَّوْن الأزْرق.



يُلَاحِظ أيْضًا هذَا التَّفْضيل فِي عدد الإعْلانات على مِنَصة السُّوق المفْتوح، حَيْث يُتيح البحْث المتطوِّر لِلْمشْترين تَحدِيد اللَّوْن اَلذِي يُفضِّلونه عِنْد البحْث عن سيَّارتهم المثاليَّة.



حركة العرض والطلب على السيارات حسب نوع المحرك

يشهد سوق السيارات الأردني حالة من التحول الجذري، حيث يزداد الإقبال بشكل مستمر على السيارات الكهربائية، مما يجعلها تتربع على عرش القائمة من حيث العرض والطلب وفقًا لنوع المحرك، ومع ذلك، فإن مستويات العرض الحالية لا تزال غير كافية لتلبية هذا الطلب المتزايد، مما يُلح على ضرورة زيادة توفير هذه الفئة من السيارات. وعلى النقيض من ذلك، تُظهر السيارات الهايبرد وفرة في العرض تفوق الطلب، على الرغم من أنها تحتل مكانة متقدمة في السوق من حيث الشعبية.



أما السيارات التي تعمل بمحركات البنزين، فهي تأتي في المرتبة الثالثة مع وجود فائض ملحوظ في العرض مقارنة بالطلب. وفي سياق متصل، يُعاني قطاع السيارات الديزل من زيادة في العرض تفوق الطلب الأقل نسبيًا، مما يشير إلى ضرورة تقليص الإنتاج أو تحويله نحو خيارات أكثر تناغمًا مع توجهات المستهلكين.

بينما توازن السيارات المايلد هايبرد بين العرض والطلب تقريبًا، فإنها تأتي في المرتبة الخامسة من حيث الأفضلية. وأخيرًا، تعاني السيارات البلاغ ان هايبرد من نقص في العرض، ولكنها لا تزال تفوق الطلب، مما يعكس ترتيبها الأخير في السوق ويُبرز التحديات التي تواجهها في جذب اهتمام المستهلكين.

موديلات السيارات الأكثر رواجًا في الأردن لعام 2023 وفقًا للسوق المفتوح



سيارات الـSUV والكروس أوفر

مع ارتفاع أسعار المحروقات وتوجه المشتري الأردني للسيارات الكهربائية، أحكم الصانع الألماني صاحب العلَّامة التِّجاريَّة فُولكْس فَأجَن سيْطرته البارزة ضِمْن فِئة أَكثَر سيَّارَات ال SUV والْكروس أَوفَر اِنْتشارًا فِي الممْلكة، حَيْث اِحْتلَّ المرْتبة اَلأُولى بِفَضل سيَّارته الرَّائعة ID4، والْمرْتبة الثَّالثة مِن خِلَال سيَّارته ID6، بيْنمَا كان حُضُور الصناعة اليابانيَّة بارزًا فِي المرْتبة الثَّانية، بِحَيث كَانَت مِن نصيب العلَّامة هُونْدَا بِفَضل سيَّارتهَا e:NS1.



شاحنات البيك أب

منصَّة سُوق المفْتوح أَكمَلت مُهمتهَا بِدراسة حَركَة العرْض والطَّلب على السَّيَّارات فِي الممْلكة لِعَام 2023، وتمحْورتْ الدِّراسة هَذِه المرَّة حَوْل شاحنَات البيك أب، حَيْث تَفوقَت بعْضهَا على البعْض الآخر لِتأْتي وفْقًا لِلتَّقْرير بِالتَّرْتيب التَّالي:

1.تَصدرَت مِيتْسوبيشي المرْكز الأوَّل فِي القائمة بِفَضل مُوديل L 200 اَلذِي حَقَّق إِقْبالا كبيرًا جِدًّا.

2.جَاءَت تُويوتَّا بِالْمرْتبة الثَّانية مِن خِلَال المنافسة بِسيَّارتهَا هَايلْكِس المذْهلة.

3.حَصلَت العلَّامة التِّجاريَّة إِيسوزو على المرْتبة الثَّالثة بِفَضل سيَّارتهَا D-Max، وَهذَا لَيْس بِالْأَمْر المفاجئ نظرًا لِتفوُّقهَا فِي الأدَاء والتَّصْميم.



سيارات السيدان هايبرد/مايلد هايبرد

وفْقًا لِتقْرِير السُّوق المفْتوح لَعَّام 2023؛ اِكْتسَحتْ العلَّامة التِّجاريَّة العمْلاقة تُويوتَّا المرْتبة اَلأُولى والثَّانية ضِمْن فِئة أَكثَر سيَّارَات السَّيِّدان الهايْبرْد والْمايْلد هَايبِرد شَعبِية فِي اَلأُردن لِعَام 2023؛ مِن خِلَال سيَّارتيْهَا كُورولَا وكامَري على التَّرْتيب، بيْنمَا اِسْتطاعتْ هيونْدَاي المنافسة بِقوَّة الاسْتحْواذ على المرْتبة الثَّالثة مِن خِلَال سيَّارتهَا أيونَيْك.



السيارات السيدان الكهربائية

رَغْم المنافسة الشَّديدة فِي فِئة سيَّارَات الكهْرباء السَّيِّدان فِي السُّوق الأرْدنِّيِّ، إِلَّا أنَّ شَركَة تِيسْلَا تَمكنَت مِن التَّأَلُّق وَتحقِيق إِقبَال كبير على مُوديلاتهَا، ووفْقًا لِتقْرِير مِنَصة السُّوق المفْتوح؛ نَجحَت فِي الاسْتحْواذ على المرْتبة اَلأُولى فِي القائمة بِفَضل سيَّارتهَا المميَّزة تِيسْلَا 3، وَتَلتهَا بِالْمرْتبة الثَّانية العلَّامة التِّجاريَّة الصِّينيَّة شانْجَان اَلتِي أَثبَتت وُجودَهَا بِقوَّة خِلَال عام 2023 فِي الممْلكة مِن خِلَال سيَّارتهَا إِيدو، وأخيرًا، نَجحَت هِيونْدايْ فِي دُخُول القائمة مِن خِلَال سيَّارتهَا أيونَيْك الكهربائية واحْتلال المرْتبة الثَّالثة، وَيمكِن القوْل إِنَّ هَذِه النَّتائج تُوضِّح تَفضِيل المشْترين الأرْدنِّيِّين لِلسَّيَّارات ذات التِّقْنيَّات الحديثة والصَّديقة لِلْبيئة.



سيارات السيدان الكهربائية الجديدة والواعدة في عام 2023

فِي نِهاية تَقرِير مِنَصة السُّوق المفْتوح الأفْضل فِي مَجَال بَيْع وشراء السَّيَّارات فِي الممْلكة؛ أَرفَقت معْلومات دَقِيقَة حَوْل أَكثَر سيَّارَات السَّيِّدانِ الكهْربائيَّة اَلتِي أَطلَقت حديثًا وَمِن المتوقَّع أن تُحقِّق نجاحًا ضخْمًا فِي المسْتقْبل نظرًا لِشدَّة الإقْبال عليْهَا، وعليْه تمَّ تَصنِيف سَيَّارة Han الكهربائية اَلتِي طَرحَت مِن قَبْل العلَّامة التِّجاريَّة الصِّينيَّة BYD فِي المرْتبة اَلأُولى، وَتَلتهَا سَيَّارة 330e المميَّزة مِن بِي إِم دبْليو، أَمَّا المرْتبة الثَّالثة كَانَت مِن نصيب سَيَّارة +EQE 350 الجديدة كُلِّيًّا مِن مرْسيدس بِنْز.































