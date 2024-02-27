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بعد الإنزالات الأردنية.. القوات الجوية المصرية تنفذ عملية إسقاط مساعدات على قطاع غزة

2/27/2024 7:07:37 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل اعلام مصرية ان القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مطلع قوله إن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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