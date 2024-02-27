بعد الإنزالات الأردنية.. القوات الجوية المصرية تنفذ عملية إسقاط مساعدات على قطاع غزة

بعد الإنزالات الأردنية.. القوات الجوية المصرية تنفذ عملية إسقاط مساعدات على قطاع غزة
التاريخ
2/27/2024 7:07:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل اعلام مصرية ان القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مطلع قوله إن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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