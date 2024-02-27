تزايد الإقبال على منتجع كامالايا الصحي في جزيرة كوه ساموي التايلاندية

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- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز:
أعلن منتجع كامالايا الصحي الشهير والذي يقع على جزيرة كوه ساموي التايلاندية، عن تزايد الإقبال من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2024. ووجد المنتجع أن الزوار من دول مجلس التعاون لديهم رغبة متزايدة في خوض التجارب الثقافية وتعزيز فهمهم للثقافة المحلية. ويبشر هذا الارتفاع الكبير في الطلب على التجارب المحلية بالخير بالنسبة لمنتجع كامالايا الذي يقع على الساحل الغربي لجزيرة كوه ساموي. وبالإضافة إلى مكانته المعروفة كوجهة صحية شاملة، يقدم منتجع كامالايا للضيوف تجارب شخصية للانطلاق في رحلة للعناية بالصحة واستكشاف الذات.
وبحسب تقرير توجهات السفر العالمية لعام 2023 الصادر عن أمريكان إكسبرس ترافل، يرغب المسافرون من الجيل Z وجيل الألفية في أن يشعروا كما لو أنهم يختبرون الثقافات المحلية، كما أنهم متحمسون لاكتشاف الوجهات التي لا يعرفها أصدقاؤهم وأفراد عائلاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط تقرير Skift البحثي الضوء على صعود مكانة التجارب المحلية في مجال الضيافة، وكل ذلك يعكس النتائج التي توصل إليها كامالايا والتوجه الذي يتوقع أن ينمو في عام 2024.
ومن خلال مجموعة من البرامج المصممة خصيصاً، يعمل كامالايا على دمج تقاليد العلاج الشرقية القديمة مع ممارسات الطب الحديث القائمة على العلوم بما في ذلك العلاج الطبيعي والطب الصيني التقليدي والأيورفيدا والتغذية والعلاج بالمواد الطبيعية والطب الوظيفي. ويدعم النهج المتنوع الذي يتبعه المنتجع الأفراد لإعادة اكتشاف الفرص التي تقدمها حياتهم والوصول إلى الوضع الصحي الأمثل. وتكتمل هذه العروض بجولتين ثقافيتين تتشابكان بسلاسة بين الانغماس الثقافي والجمال الطبيعي لجزيرة كوه ساموي، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على تجارب السفر الأصيلة.
جولة معبد جزيرة ساموي
يمكن للضيوف الانطلاق في رحلة استكشافية بصحبة مرشدين لخمسة معابد محلية مهمة هي معبد لايم سور ومعبد براديرم والراهب المحنّط في معبد خونارام ومعبد سامريت ومعبد سيلا نغو. وكما هو الحال في العديد من الأماكن بتايلاند، تزخر جزيرة كوه ساموي بالمعابد والأضرحة والرموز الدينية التي تقدم نظرة ثاقبة على الثقافة التايلاندية والحياة المحلية من خلال الأماكن المقدسة.
المواعيد: من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 مساءً
الأسعار: 1000++ بات تايلاندي للفرد (110++ درهم إماراتي للفرد)
تفاصيل الحجز: يمكن التواصل مع فريق علاقات الضيوف من خلال الاتصال على رقم التحويلة 0 والحجز قبل 24 ساعة من الجولة
جولة ثقافية في جزيرة ساموي
يمكن للمسافرين استكشاف المعالم والمعابد والمواقع الثقافية الشهيرة على جزيرة كوه ساموي. ويمكن للزوار الحصول على نظرة ثاقبة على الثقافة التايلاندية من خلال رحلة منسقة مليئة بالاستكشافات والإطلالات الخلابة، من شلال“نا مويانغ” الساحر إلى تمثال بيغ بوذا المهيب وقرية الصيادين النابضة بالحياة.
الجدول:
10:00 صباحاً: مغادرة منتجع كامالايا 10:10 صباحاً إلى 10:30 صباحاً: شلال نا مويانغ 10:40 صباحاً إلى 11:00 صباحاً: صخور غراندماذر وغراندفاذر 11:15 صباحاً إلى 11:30 صباحاً: ساموي فيوبوينت 12:00 ظهراً إلى 12:30 ظهراً: بيغ بوذا 1:00 ظهراً إلى 2:00 ظهراً: قرية الصيادين 2:15 ظهراً إلى 2:45 ظهراً: تناول الغداء في منتجع كامالايا
الأسعار: 1200++ بات تايلاندي للفرد (125++ درهم إماراتي للفرد)
تفاصيل الحجز: يمكن التواصل مع فريق علاقات الضيوف من خلال الاتصال على رقم التحويلة 0 والحجز قبل 24 ساعة من الجولة
ويمكن للضيوف ربط هذه الجولات الغنية ببرامج العناية بالصحة في كامالايا والوصول إلى Longevity House، مما يخلق ملاذاً شاملاً يحقق التناغم بين العقل والجسد والقلب والروح، وهو مثالي للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
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