تزايد الإقبال على منتجع كامالايا الصحي في جزيرة كوه ساموي التايلاندية

دبي – أصداف نيوز:

أعلن منتجع كامالايا الصحي الشهير والذي يقع على جزيرة كوه ساموي التايلاندية، عن تزايد الإقبال من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2024. ووجد المنتجع أن الزوار من دول مجلس التعاون لديهم رغبة متزايدة في خوض التجارب الثقافية وتعزيز فهمهم للثقافة المحلية. ويبشر هذا الارتفاع الكبير في الطلب على التجارب المحلية بالخير بالنسبة لمنتجع كامالايا الذي يقع على الساحل الغربي لجزيرة كوه ساموي. وبالإضافة إلى مكانته المعروفة كوجهة صحية شاملة، يقدم منتجع كامالايا للضيوف تجارب شخصية للانطلاق في رحلة للعناية بالصحة واستكشاف الذات.

وبحسب تقرير توجهات السفر العالمية لعام 2023 الصادر عن أمريكان إكسبرس ترافل، يرغب المسافرون من الجيل Z وجيل الألفية في أن يشعروا كما لو أنهم يختبرون الثقافات المحلية، كما أنهم متحمسون لاكتشاف الوجهات التي لا يعرفها أصدقاؤهم وأفراد عائلاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط تقرير Skift البحثي الضوء على صعود مكانة التجارب المحلية في مجال الضيافة، وكل ذلك يعكس النتائج التي توصل إليها كامالايا والتوجه الذي يتوقع أن ينمو في عام 2024.

ومن خلال مجموعة من البرامج المصممة خصيصاً، يعمل كامالايا على دمج تقاليد العلاج الشرقية القديمة مع ممارسات الطب الحديث القائمة على العلوم بما في ذلك العلاج الطبيعي والطب الصيني التقليدي والأيورفيدا والتغذية والعلاج بالمواد الطبيعية والطب الوظيفي. ويدعم النهج المتنوع الذي يتبعه المنتجع الأفراد لإعادة اكتشاف الفرص التي تقدمها حياتهم والوصول إلى الوضع الصحي الأمثل. وتكتمل هذه العروض بجولتين ثقافيتين تتشابكان بسلاسة بين الانغماس الثقافي والجمال الطبيعي لجزيرة كوه ساموي، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على تجارب السفر الأصيلة.

جولة معبد جزيرة ساموي

يمكن للضيوف الانطلاق في رحلة استكشافية بصحبة مرشدين لخمسة معابد محلية مهمة هي معبد لايم سور ومعبد براديرم والراهب المحنّط في معبد خونارام ومعبد سامريت ومعبد سيلا نغو. وكما هو الحال في العديد من الأماكن بتايلاند، تزخر جزيرة كوه ساموي بالمعابد والأضرحة والرموز الدينية التي تقدم نظرة ثاقبة على الثقافة التايلاندية والحياة المحلية من خلال الأماكن المقدسة.

المواعيد: من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 مساءً

الأسعار: 1000++ بات تايلاندي للفرد (110++ درهم إماراتي للفرد)

تفاصيل الحجز: يمكن التواصل مع فريق علاقات الضيوف من خلال الاتصال على رقم التحويلة 0 والحجز قبل 24 ساعة من الجولة

جولة ثقافية في جزيرة ساموي

يمكن للمسافرين استكشاف المعالم والمعابد والمواقع الثقافية الشهيرة على جزيرة كوه ساموي. ويمكن للزوار الحصول على نظرة ثاقبة على الثقافة التايلاندية من خلال رحلة منسقة مليئة بالاستكشافات والإطلالات الخلابة، من شلال“نا مويانغ” الساحر إلى تمثال بيغ بوذا المهيب وقرية الصيادين النابضة بالحياة.

الجدول:



10:00 صباحاً: مغادرة منتجع كامالايا

10:10 صباحاً إلى 10:30 صباحاً: شلال نا مويانغ

10:40 صباحاً إلى 11:00 صباحاً: صخور غراندماذر وغراندفاذر

11:15 صباحاً إلى 11:30 صباحاً: ساموي فيوبوينت

12:00 ظهراً إلى 12:30 ظهراً: بيغ بوذا

1:00 ظهراً إلى 2:00 ظهراً: قرية الصيادين 2:15 ظهراً إلى 2:45 ظهراً: تناول الغداء في منتجع كامالايا

الأسعار: 1200++ بات تايلاندي للفرد (125++ درهم إماراتي للفرد)

تفاصيل الحجز: يمكن التواصل مع فريق علاقات الضيوف من خلال الاتصال على رقم التحويلة 0 والحجز قبل 24 ساعة من الجولة

ويمكن للضيوف ربط هذه الجولات الغنية ببرامج العناية بالصحة في كامالايا والوصول إلى Longevity House، مما يخلق ملاذاً شاملاً يحقق التناغم بين العقل والجسد والقلب والروح، وهو مثالي للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.