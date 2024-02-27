انطلاق ندوة“فنون الطهي وسياحة الطعام” بعسير

أبها – أصداف نيوز:

انطلقت أمس النسخة الأولى من ندوة” فنون الطهي وسياحة الطعام” في منطقة عسيـر بمدينة أبهـا، والتي تنظمها هيئة فنون الطهي، بالشراكة مع عدة جامعات ومؤسسات محلية وعالمية، وذلك لتدارس ما يخص ثقافة الطعام بالمنطقة، وتقاطعاتها مع الثقافات الأخرى.

وتسعى الندوة إلى تفعيل أنشطة قطاع الطهي كواحدٍ من القطاعات الثقافية ذات الأولوية لدى وزارة الثقافة، وإثبات أصالة فنون الطهي، وما يندرج تحتها من مكونات، ووصفات، وربطها بالتاريخ والبيئة والمواسم المحلية، علاوةً على تعزيز الحضور العالمي لفنون الطهي بالمملكة، لتُشكّل نقطة انطلاق لكافة الجهود المتعلقة بتطوير سلاسل القيمة حسب إستراتيجية هيئة فنون الطهي.

وتسلط الندوة التي تستمر يومين، الضوء على دور الطهي في تعزيز السياحة وإبراز الروابط الحيوية بين الفنون الغذائية والتراث الثقافي المحلي، بما يجعلها نقطة انطلاق لمشاريع سياحية وثقافية كبرى، ووسيلة لتمكين الحرفيين المحليين والطهاة الموهوبين في الوطن، كما يُقام على هامش الندوة فعاليات مصاحبة متنوّعة تشمل ورش العمل التي تقدّمها أكاديميات ومنظمات بارزة، ومعرضٍ مصاحب يُركّز على الحرف اليدوية المحلية، من أجل تمكين الحرفيين والموهوبين في الوطن.

ويعود اختيار منطقة عسير، لاستضافة النسخة الأولى من ندوة فنون الطهي، وسياحة الطعام، إلى تتويجها كمنطقة طهي عالمية للعام 2024، كما يُعزى إلى غزارة ثرواتها الزراعية والمعرفية، وتراثها الثقافي المادي وغير المادي، وتنوّع مائدتها التقليدية، بما يجعلها وجهة متفردة لعشاق الطهي ومحبيه، ويعزز من الوصول العالمي للمملكة، ويسهم في إبراز إمكانات الطهاة السعوديين والثقافة المحلية.