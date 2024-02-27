يديعوت أحرونوت: لا نعرف سبب تفاؤل بايدن بقرب وقف إطلاق النار

يديعوت أحرونوت: لا نعرف سبب تفاؤل بايدن بقرب وقف إطلاق النار
التاريخ
2/27/2024 6:11:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إنها لا تعرف ما هو أساس تفاؤل الرئيس الأميركي جو بايدن بقرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وكان الرئيس الأميركي قال إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا انه يأمل بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الاثنين المقبل.
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