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يديعوت أحرونوت: لا نعرف سبب تفاؤل بايدن بقرب وقف إطلاق النار

2/27/2024 6:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إنها لا تعرف ما هو أساس تفاؤل الرئيس الأميركي جو بايدن بقرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


وكان الرئيس الأميركي قال إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا انه يأمل بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الاثنين المقبل.


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