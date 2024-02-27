الوطني للأمن السيبراني: 2455 حادث سيبراني في الأردن العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة وقوع 2455 حادث سيبراني خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 80% عما كانت عليه في عام 2022.وقال المحارمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن 119 مؤسسة تعرضت لحادث أمني أو أكثر، 82% منها في القطاع العام و18% في القطاع الخاص.وأشار إلى وقوع 136 هجوم مرتبط بجماعات متطورة، و124 هجوم فدية، بالإضافة إلى 113 هجوم جمع بيانات.وبيّن المحارمة أن ما نسبته 94% من حوادث الأمن السيبراني تم اكتشافها من قبل المركز، و6% تم الإبلاغ عنها.

وأوضح أن الحكومة توجهت خلال السنوات الماضية على التحول الرقمي مما زاد من استخدام الأردنيين للخدمات الرقمية والتكنولوجية، وخاصة عمليات الدفع النقدي والشراء عبر الإنترنت، ومع التحول الرقمي كان لا بد التنبه إلى الأمن السيبراني.

وتابع أن قانون الأمن السيبراني الذي صدر عام 2019 ساهم في تنظيم الأمن والفضاء السيبراني وجرى على إثره تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني عام 2021.