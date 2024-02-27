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رمضان 2024.. مدحت صالح نجم تتر 'إمبراطورية ميم'

2/27/2024 6:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاقد النجم المصري مدحت صالح على غناء تتر مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي يخوض به خالد النبوي ماراثون دراما رمضان 2024.
وانتهى مدحت من تسجيل الأغنية، ومن المرتقب طرحها قريباً من أجل الترويج للمسلسل.


ويُعد هذا التعاون هو الثاني له مع خالد النبوي، بعدما سبق وقدّم أغنية تتر مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي عرض في رمضان 2022.


ويواصل خالد النبوي تصوير مشاهده في المسلسل، المقرر عرضه على شاشات المتحدة، ومنصة WATCH IT، خلال شهر رمضان.


وقصة المسلسل مأخوذة من رواية الأديب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج المصري محمد سلامة، ومن إنتاج شركة "أروما".

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