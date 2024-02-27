ليست إليسا.. نوال الكويتية تغني تتر 'صيد العقارب' لغادة عبدالرازق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقترب النجمة نوال الكويتية بقوة من توقيع عقد غناء تتر مسلسل "صيد العقارب" للنجمة المصرية غادة عبد الرازق، الذي تخوض به الأخيرة ماراثون دراما رمضان 2024.وفي حال تم الاتفاق مع النجمة نوال بشكل نهائي، ستبدأ في تسجيل الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة للمسلسل الذي سيعرض على شاشات المتحدة ومنصتي "شاهد"، و"Watch It".



وانتشرت تسريبات مؤخراً تفيد بأن النجمة اللبنانية إليسا ستغني تتر المسلسل، فقد سبق لها وتعاونت مع غادة عبدالرازق بغناء تتر مسلسل "ضد مجهول" الذي عرض في رمضان 2018.



وبتعاقد الشركة المنتجة مع نوال الكويتية، فإنه نفي تام لعدم وجود اتصالات بين الطرفين من الأساس.



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