المركزي يطرح أدوات مالية جديدة تخص البنوك الإسلامية في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي أدوات جديدة للسياسة النقدية لزيادة كفاءة إدارة السيولة للبنوك الإسلامية.
وقال البنك، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتنويع أدواتها المستخدمة ضمن الممارسات الفضلى للبنوك المركزية واحتياجات السوق النقدي والمصرفي المحلي قام البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الإسلامية العاملة في الأردن، باستحداث أدوات جديدة للسياسة النقدية تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية السمحاء .
وبموجب هذه الأدوات سيكون البنك المركزي قادراً على توفير السيولة النهارية للبنوك الإسلامية وتوفير السيولة لليلة واحدة ولغاية اسبوع بناء على طلبها، أو بمبادرة من البنك المركزي في الوقت والأجل والحجم الذي يراه البنك مناسبا وبما يحقق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية.
وبيّن البنك أن هذه الأدوات سوف تسهم في زيادة فعالية وإدارة السيولة في السوق النقدي وكفاءتها، ومساعدتها البنوك الإسلامية على إدارة وسيولتها بمرونة أكبر وإيجاد سوق فعال فيما بينها .
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