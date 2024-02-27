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المركزي يطرح أدوات مالية جديدة تخص البنوك الإسلامية في الأردن

2/27/2024 6:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي أدوات جديدة للسياسة النقدية لزيادة كفاءة إدارة السيولة للبنوك الإسلامية.
وقال البنك، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتنويع أدواتها المستخدمة ضمن الممارسات الفضلى للبنوك المركزية واحتياجات السوق النقدي والمصرفي المحلي قام البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الإسلامية العاملة في الأردن، باستحداث أدوات جديدة للسياسة النقدية تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية السمحاء .
وبموجب هذه الأدوات سيكون البنك المركزي قادراً على توفير السيولة النهارية للبنوك الإسلامية وتوفير السيولة لليلة واحدة ولغاية اسبوع بناء على طلبها، أو بمبادرة من البنك المركزي في الوقت والأجل والحجم الذي يراه البنك مناسبا وبما يحقق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية.
وبيّن البنك أن هذه الأدوات سوف تسهم في زيادة فعالية وإدارة السيولة في السوق النقدي وكفاءتها، ومساعدتها البنوك الإسلامية على إدارة وسيولتها بمرونة أكبر وإيجاد سوق فعال فيما بينها .



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