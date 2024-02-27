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حل لغز نحل 'تواموتو' بعد 90 عاما في أستراليا

2/27/2024 6:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّت دراسة أجراها باحثون بجامعة ولونجونج وفلندرز في أستراليا، لغزاً علمياً دام لأكثر من 90 عاماً، متعلقاً بأصل نوع من النحل معروف بـ((تواموتو)).
وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Ecology and Evolution، عن مجموعة من 8 أنواع جديدة من نحل الهايلايوس، التي تُعد نحلة تواموتو نوعاً من هذه الفصيلة.


وكشفت الدراسة عن أن أسلاف ((تواموتو)) وصلوا على الأرجح إلى بولينيزيا الفرنسية من خلال التنقل بين الجزر عبر فيجي وجنوب غرب المحيط الهادئ.


واستخدم الفريق تقنيات جديدة لأخذ العينات، مع التركيز على مظلة الأشجار، لاكتشاف هذه الأنواع غير المعروفة سابقاً، والتي بدا أنها تتجنب النباتات المزهرة على مستوى الأرض.


تشير الدراسة أيضاً إلى أن هذا النحل ربما يكون قد انتشر بين الجزر عن طريق التجديف على المواد النباتية، أثناء الأعاصير الاستوائية أو ربما بسبب الرياح العاتية.

البيان

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