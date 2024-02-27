العسعس: لن تُرفع الضرائب أو تُفرض ضرائب جديدة في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة وضعت برنامجاً وطنياً للإصلاح يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.



وأضاف العسعس، خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، أن لا رفع للضرائب أو فرض ضرائب جديدة في العام 2024.

وأشار إلى أن الحكومة طورت توجهات السياسة المالية وقامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية.

وبيّن العسعس أنه تم إعداد موازنة 2024 لتتوافق مع أولوية تعزيز النمو لوضع البطالة على منحنى انخفاض، وخاصة لدى شبابنا الباحث عن العمل.

ولفت إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي بالأرقام المطلقة أمراً طبيعياً بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع في توفير الخدمات الأساسية الحكومية.

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة للتعامل مع تطورات حالة عدم وضوح الرؤيا جيوسياسياً.