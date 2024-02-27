حزب الله: استهدفنا موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة

حزب الله: استهدفنا موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة
التاريخ
2/27/2024 6:11:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق، أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صاروخ على موقع رمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.
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