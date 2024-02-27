Tuesday, 27 February 2024 03:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله: استهدفنا موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة

2/27/2024 6:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة.


وفي وقت سابق، أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صاروخ على موقع رمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.


MENAFN27022024000208011052ID1107904890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث