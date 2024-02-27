Tuesday, 27 February 2024 03:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتشال جثامين 11 شهيدا في رفح وخان يونس

2/27/2024 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 9 شهداء بينهم طفلة من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم الثلاثاء.


وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثماني طفلين استشهدا في قصف مدفعي إسرائيلي مساء أمس في منطقة الشوكة شرق رفح.


MENAFN27022024000208011052ID1107904889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث