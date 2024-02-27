انتشال جثامين 11 شهيدا في رفح وخان يونس
التاريخ
2/27/2024 6:11:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 9 شهداء بينهم طفلة من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم الثلاثاء.
وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثماني طفلين استشهدا في قصف مدفعي إسرائيلي مساء أمس في منطقة الشوكة شرق رفح.
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