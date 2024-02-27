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الحوثيون: لن نوقف العمليات قبل انتهاء العدوان على غزة

2/27/2024 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت رويترز عن متحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن قوله، إن العمليات ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر لن تتوقف إلا عندما ينتهي العدوان الإسرائيلي على غزة.


وأضاف إذا توقف العدوان الإسرائيلي ودخلت المساعدات إلى غزة فسنعيد تقييم الوضع.


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