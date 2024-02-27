الحوثيون: لن نوقف العمليات قبل انتهاء العدوان على غزة
التاريخ
2/27/2024 6:11:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت رويترز عن متحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن قوله، إن العمليات ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر لن تتوقف إلا عندما ينتهي العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف إذا توقف العدوان الإسرائيلي ودخلت المساعدات إلى غزة فسنعيد تقييم الوضع.
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