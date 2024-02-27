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المركز الوطني للأمن السيبراني: القطاع الصحي والمحاكم هي الأكثر استهدافا بالهجمات السيبرانية

2/27/2024 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة أن القطاع الصحي وخاصة المستشفيات والمحاكم هي الأكثر استهدافا بالهجمات السيبرانية.
وقال المحارمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الجهات التي تقف وراء الهجمات تستهدف المؤسسات الحكومية التي تعتقد أنها أقل حماية من غيرها.
وأضاف أن القطاع المصرفي أكثر نضجا وحماية في مجال الأمن الرقمي وتحاول تلك الجهات تجنب اختراقها نظرا لعدم جدوى ذلك والحماية المتطورة فيها.
وتوقع المحارمة أن تزداد الهجمات السيبرانية خلال السنوات المقبلة نظرا للاستفادة المالية التي تحققها الجهات التي توقف وراء تلك الهجمات بالإضافة لارتباط هذه الهجمات بدول أو جهات متطورة تسعى لتحقيق مكتسبات تتعلق بها.
وبيّن أن المركز الوطني للأمن السيبراني يراقب اليوم الشبكات الإلكترونية لنحو 83 مؤسسة حكومية وتراقب أمن شبكاتها ضد أي اختراق أو محاولات لأي هجوم سيبراني.













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