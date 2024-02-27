اليونيفيل تدعو لمنع التصعيد على حدود لبنان وإسرائيل

اليونيفيل تدعو لمنع التصعيد على حدود لبنان وإسرائيل
التاريخ
2/27/2024 6:11:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية لمنع مزيد من التصعيد على حدود لبنان وإسرائيل.
وقال اليونيفيل إنها تحث كل الأطراف على ترك المجال لحل سياسي ودبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس بالمنطقة.
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