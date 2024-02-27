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اليونيفيل تدعو لمنع التصعيد على حدود لبنان وإسرائيل

2/27/2024 6:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية لمنع مزيد من التصعيد على حدود لبنان وإسرائيل.


وقال اليونيفيل إنها تحث كل الأطراف على ترك المجال لحل سياسي ودبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس بالمنطقة.


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