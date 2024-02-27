فرح كبير بالإنزال الجوي الأردني على سواحل غزة حديث مواقع التواصل ... استمع

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- Amman Net)
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فرح كبير بالإنزال الجوي الأردني على سواحل غزة حديث مواقع التواصل ... استمع 02/27/2024 - 13:32 عمان نت-رحمة محارم
نفذت القوات المسلحة الأردنية يوم الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة
وتحتوي على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.
فـأحمد يقول:
لم يكن
#الانزال_الجوي عشوائي بل حُر ودون استخدام GPS في موقع الانزال قرب البحر لتلافي تشويش اسرائيل على الانزال الذي تضمن مواد غذائية مغلّفة ضد الماء.
الانزال وإن لم يُسمن من جوع لكنه يُبرقُ للعالم رسائل بأن المسؤولية جماعية في إغاثة شعب يعاني جبروت الاحتلال
دينا صباغ :
# بوركتم وبوركت السواعد
التي جعلت الفرحة وسعادة الإطفال تنبض من عيون هالأطفال، وتعلو في قلوبهم .
هذا هو الاردن ..
اردن الفخر و العز والمجد
.. بوركت السواعد والعزائم .
بدر الحويان : يااااااااااااااا ريته بالعافية واحنا والله نحبكم اخوان اعزاء وسامحونا ع تقصيرنا
نشمي العبادي : هتاف أطفال غزه
للأردن شرف لنا
هم أبنائنا
ونحن اهلهم ان شالله الإنزال القادم للشمال
تمارا النهار :لأنه ما بيعملها غير الأردنية أول مرة من الحرب بشوف اشي يفرح حاس انهم ببجي
ربي يرجع لكم غزة وترجع أيام فرحكم
أم القرى :في كل العالم الاجتماعات على شواطئ البحر للتفرج واللعب الا في غزة فهي لأمل تلقي كسرة خبز من
#الإنزال_الجوي
أين الجيوش العربية؟!.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فرح كبير بالانزال الجوي الأردني على سواحل غزة حديث مواقع التواصل ... أخبار بودكاست أضف تعليقك Radio Al-Balad
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