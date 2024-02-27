فرح كبير بالإنزال الجوي الأردني على سواحل غزة حديث مواقع التواصل ... استمع 02/27/2024 - 13:32 عمان نت-رحمة محارم

نفذت القوات المسلحة الأردنية يوم الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة



وتحتوي على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.

فـأحمد يقول:

لم يكن

#الانزال_الجوي عشوائي بل حُر ودون استخدام GPS في موقع الانزال قرب البحر لتلافي تشويش اسرائيل على الانزال الذي تضمن مواد غذائية مغلّفة ضد الماء.



الانزال وإن لم يُسمن من جوع لكنه يُبرقُ للعالم رسائل بأن المسؤولية جماعية في إغاثة شعب يعاني جبروت الاحتلال

دينا صباغ :

# بوركتم وبوركت السواعد



التي جعلت الفرحة وسعادة الإطفال تنبض من عيون هالأطفال، وتعلو في قلوبهم .



هذا هو الاردن ..

اردن الفخر و العز والمجد

.. بوركت السواعد والعزائم .

بدر الحويان : يااااااااااااااا ريته بالعافية واحنا والله نحبكم اخوان اعزاء وسامحونا ع تقصيرنا

نشمي العبادي : هتاف أطفال غزه

للأردن شرف لنا

هم أبنائنا

ونحن اهلهم ان شالله الإنزال القادم للشمال



تمارا النهار :لأنه ما بيعملها غير الأردنية أول مرة من الحرب بشوف اشي يفرح حاس انهم ببجي



ربي يرجع لكم غزة وترجع أيام فرحكم

أم القرى :في كل العالم الاجتماعات على شواطئ البحر للتفرج واللعب الا في غزة فهي لأمل تلقي كسرة خبز من

#الإنزال_الجوي



أين الجيوش العربية؟!.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

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