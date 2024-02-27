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همم تثمن إنزالات الجيش العربي للمساعدات في غزة كسرا للحصار

2/27/2024 6:11:44 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الملك عبدالله الثاني يؤكد مواصلة عمليات الإنزال الجوي وإيصال المساعدات لغزة بكل الطرق المتاحة.
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  • يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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    همم تثمن إنزالات الجيش العربي للمساعدات في غزة كسرا للحصار 02/27/2024 - 13:13 عمان ن

    ثمّنت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" قيام الجيش العربي "القوات المسلحة الأردنية" بسلسلة عمليات إنزال جوي في غزة لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

    وقالت "همم" في بيان لها "هذا موقف إنساني، ووطني، وقومي يؤكد إن الشعب الإردني يقف في خندق الدفاع عن فلسطين، ويعكس مواقف الدولة الأردنية المتقدمة في مواجهة توحش العدو الصهيوني الذي يمارس حرب تجويع لا مثيل لها في تاريخ البشرية.

    وأكدت "همم" أن عمليات كسر الحصار التي يقوم بها الجيش العربي يجب أن تستمر حتى وقف الحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيد، أو شرط ومن خلال وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

    وشددت "همم" على أن الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا يكون بالاستكانة لحصارها، بل بإجراءات وتدابير تفرض موقفًا حازمًا لا يرضخ لإرادتها، وإنما بمساندة الشعب الفلسطيني في غزة، وتأمين احتياجاته من الغذاء، والدواء، وهذا ما يجسده الأردن بعمليات الإنزال للمساعدات الإنسانية المتكررة منذ بدء الحرب على غزة.

    ودعت "همم" الحكومات العربية والإسلامية إلى ترجمة قرار قمتها في الرياض بكسر الحصار، واتباع الموقف، والنهج الأردني في ذلك، إلى جانب جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية.

    وأعربت "همم" عن وقوفها مع الدولة في الإجراءات التي تتخذها لوقف جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وأنهم على أهبة الاستعداد لمؤازرة جهودها على المستوى الوطني والدولي.


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