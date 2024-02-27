همم تثمن إنزالات الجيش العربي للمساعدات في غزة كسرا للحصار

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- Amman Net)
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همم تثمن إنزالات الجيش العربي للمساعدات في غزة كسرا للحصار 02/27/2024 - 13:13 عمان ن
ثمّنت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" قيام الجيش العربي "القوات المسلحة الأردنية" بسلسلة عمليات إنزال جوي في غزة لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت "همم" في بيان لها "هذا موقف إنساني، ووطني، وقومي يؤكد إن الشعب الإردني يقف في خندق الدفاع عن فلسطين، ويعكس مواقف الدولة الأردنية المتقدمة في مواجهة توحش العدو الصهيوني الذي يمارس حرب تجويع لا مثيل لها في تاريخ البشرية.
وأكدت "همم" أن عمليات كسر الحصار التي يقوم بها الجيش العربي يجب أن تستمر حتى وقف الحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيد، أو شرط ومن خلال وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وشددت "همم" على أن الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا يكون بالاستكانة لحصارها، بل بإجراءات وتدابير تفرض موقفًا حازمًا لا يرضخ لإرادتها، وإنما بمساندة الشعب الفلسطيني في غزة، وتأمين احتياجاته من الغذاء، والدواء، وهذا ما يجسده الأردن بعمليات الإنزال للمساعدات الإنسانية المتكررة منذ بدء الحرب على غزة.
ودعت "همم" الحكومات العربية والإسلامية إلى ترجمة قرار قمتها في الرياض بكسر الحصار، واتباع الموقف، والنهج الأردني في ذلك، إلى جانب جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية.
وأعربت "همم" عن وقوفها مع الدولة في الإجراءات التي تتخذها لوقف جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وأنهم على أهبة الاستعداد لمؤازرة جهودها على المستوى الوطني والدولي.
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