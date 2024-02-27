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العالول يدعو القنصل الفرنسي إلى تكثيف الجهود لوقف العدوان

2/27/2024 6:11:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، القنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيدز، على آخر المستجدات في فلسطين، وسبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومواجهة الممارسات القمعية في الضفة الغربية.

ولفت العالول خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، في رام الله، إلى أنه فضلا عن الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، فإنها تمارس ما هو أبعد من إعادة احتلال الضفة الغربية، من خلال عملية تدمير شاملة للمخيمات ولكل المناطق عبر الاقتحامات اليومية وإعدام مئات الشبان، وإنشاء البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنشآت، وتكثيف الحواجز العسكرية، واحتجاز الأموال الفلسطينية، في سياسات تخدم الهدف الأساسي لها، وهو تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وطالب فرنسا بمضاعفة الجهود من أجل وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي والدمار الهائل، الذي يحتاج جهداً دولياً، وإطاراً سياسياً لإتمام عملية إعادة الإعمار، وضمان ألا يتكرر العدوان مجدداً.

ورحب العالول بمواقف فرنسا الأخيرة في فرض العقوبات على بعض المستعمرين، والمضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيا إياها أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى دعم الحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، جدد كاسيانيدز، موقف فرنسا الداعم للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية من أجل إيقاف العدوان، والعمل على حل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.

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