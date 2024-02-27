تشييع الشهداء الثلاثة في محافظة طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN- شيعت جماهير غفيرة في محافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، جثماين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طوباس ومخيم الفارعة.

وانطلق موكب تشييع الشهداء من مستشفى طوباس التركي الحكومي بعد أداء صلاة الجنازة عليهم في ساحة المستشفى، ثم جابت مسيرة حاشدة شوارع المدينة.

ونُقل الشهيد أحمد دراغمة إلى منزل عائلته في مدينة طوباس لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم تمت مواراته الثرى، كما توجه موكب الشهيدين محمد بيادسة وأسامة زلط إلى مسقط رأسيهما في مخيم الفارعة لإلقاء نظرة الوداع عليهما ومواراتهما الثرى.

وردد المشاركون في موكب التشييع، عبارات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة في مختلف محافظات الضفة واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية، مخيم الفارعة ومدينة طوباس، واندلعت على إثر مواجهات، استُشهد خلالها الشبان الثلاثة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي.

كما أعاقت قوات الاحتلال عمل طواقم الإسعاف، بالإضافة إلى تدمير وتخريب كبير في البنية التحتية في مخيم الفارعة.