مستعمرون يطلقون الرصاص وجنود الاحتلال يعتقلون مواطنين بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أطلق مستعمرون بحماية جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي صوب أطفال في منطقة العرقوب بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتقل جنود الاحتلال مواطنين في المكان.
وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين هيثم سعود دبابسة، وسند شاهر دبابسة، أثناء تواجدهما بأراضيهما في منطقة العرقوب في قرية خلة الضبع بمسافر يطا.
كما أطلق مستعمرون بحماية جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين في المكان ذاته، ولم يُبلغ عن إصابات.
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