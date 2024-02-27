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مستعمرون يطلقون الرصاص وجنود الاحتلال يعتقلون مواطنين بمسافر يطا

2/27/2024 6:11:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أطلق مستعمرون بحماية جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي صوب أطفال في منطقة العرقوب بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتقل جنود الاحتلال مواطنين في المكان.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين هيثم سعود دبابسة، وسند شاهر دبابسة، أثناء تواجدهما بأراضيهما في منطقة العرقوب في قرية خلة الضبع بمسافر يطا.

كما أطلق مستعمرون بحماية جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين في المكان ذاته، ولم يُبلغ عن إصابات.

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