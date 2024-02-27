Tuesday, 27 February 2024 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم مقر الوحدة القانونية للجنة إعمار الخليل

2/27/2024 6:11:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر الوحدة القانونية التابعة للجنة الإعمار في البلدة القديمة بالخليل.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الوحدة القانونية التابعة للجنة الإعمار في سوق اللبن المحاذي لحارة بني دار في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وعبثت بمحتوياته وصورت بطاقات الموظفين الشخصية والمكاتب.

MENAFN27022024000205011050ID1107904879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث