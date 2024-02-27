بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.04% إلى مستوى 2464 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2447 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، واستقرت أسعار أسهم 26 شركة أخرى.
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