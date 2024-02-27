بعد انتهاء عطلة الأعياد حضر موظفو التربية وغاب الطلبة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أكد مصدر تربوي لـ"الأنباء"، أن موظفي وزارة التربية التزموا بالدوام بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية بشكل كامل سواء في ديوان عام الوزارة أو في المناطق التعليمية أو المدارس، وتجاوزت نسبة الحضور 90 % حيث تم استثناء الموظفين المجازين، مشيراً إلى أن منهم من يتمتع بإجازة سنوية أو مرضية.

هذا، وشهدت المدارس بمراحلها المختلفة غيابا يتجاوز الـ 70% من الطلبة، حيث أوضحت المصادر أن الغياب في مدارس البنين فاق الغياب في مدارس البنات، منوهةً إلى أن الكثير من "قروبات" أولياء الأمور اتفقوا على تمديد عطلة الأعياد الوطنية لأبنائهم .