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الصحة 136 حالة إسعاف خلال الأعياد الوطنية

2/27/2024 6:06:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة إسعاف 136 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية تم نقل 17 منها إلى المستشفى بينها ثلاث حالات جراء حوادث طرق في وقت تم علاج 119 حالة في العيادة.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية بالوزارة
د. أحمد الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، إن الزيادة العددية من المستفيدين من خدمات مراكز وعيادات الطوارئ الطبية والإسعاف خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية قابلها نقص في إجمالي حوادث الطرق.

ولفت الشطي إلى انخفاض أعداد حوادث الطرق من 12 في العام 2023 إلى ثلاثة حوادث فقط خلال العام 2024 مرجعا ذلك إلى حملة التوعية المرورية التي أطلقتها وزارة الداخلية إضافة إلى الأجواء الممطرة في يوم العيد الوطني مما حد من الكثافة في الشوارع.

وأوضح أنه مقارنة مع أرقام العام 2023 لوحظت زيادة أعداد مركبات الإسعاف إلى الضعف من 14 إلى 29 سيارة وزيادة أعداد الأفراد بنسبة 40 في المئة من 69 إلى 94 فردا.

وذكر أن مظلة خدمات الطوارئ الطبية شاركت فيها كل مراكز الإسعاف في المناطق الصحية وحضرت مع المواطنين في جسر جابر وشارع الخليج العربي ومناطق الشاليهات والمزارع وشارع الفحيحيل والمكشات ومدينة الأحمدي وغيرها.

وأشاد الشطي بالجهود المبذولة من عموم أبطال الطوارئ الطبية على عادتهم في خدمة صحة وسلامة الجمهور بالتنسيق مع الجهات الشريكة في خطة الطوارئ من داخل وخارج وزارة الصحة.


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