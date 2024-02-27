«هيئة المعرفة» تصدر 3766 موافقة تعيين لمعلمين في دبي خلال 7 أشهر

سجلت المدارس الخاصة في دبي زيادة ملحوظة في أعداد المعلمين المسجلين فيها العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 بنسبة بلغت 8.6 % مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2022 - 2023، وذلك بحسب محمد السويدي، مدير تجارب سعادة المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الذي أشار إلى أن المدارس الخاصة في دبي تحتضن 24 ألفاً و955 معلماً ومعلمة العام الدراسي الحالي، ما يواكب حالة النمو في قطاع المدارس الخاصة بدبي، والتي تعكس مكانةً متميزة لدبي كوجهة دولية مُفضّلة للمعلمين من أجل العمل والحياة.

المناهج التعليمية

وتشير بيانات البرنامج الإلكتروني للمدارس في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إلى أنه تم إصدار 3766 موافقة لوظيفة معلم في مدارس خاصة بدبي منذ نهاية يوليو الماضي، إذ تصدرت المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني قائمة المدارس الأكثر استقطاباً للمعلمين الجدد بنسبة 37 % من بين إجمالي أعداد الموافقات الصادرة منذ يوليو الماضي وحتى فبراير الجاري، تليها المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الأمريكي بنسبة 22 %، ثم المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي بنسبة 16 %، ثم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بواقع 8 %، تليها المدارس الخاصة التي تطبق منهاج بريطاني/ بكالوريا دولية بنسبة 5 %.

وأوضح السويدي أن ((عمليات إصدار موافقات تعيين المعلمين ((الذكية)) تتم مباشرة من خلال المدارس الخاصة وعبر البرنامج الإلكتروني للهيئة، وذلك بحسب المتطلبات والإجراءات المتبعة)).

ويوجد في دبي 220 مدرسة خاصة تطبق نحو 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً بخيارات متنوعة تناسب احتياجات وتطلعات أولياء الأمور في رحلة أبنائهم التعليمية من جهة، وتعزز من جاذبية إمارة دبي باعتبارها وجهة إقليمية جاذبة للتعليم والتعلم من جهة أخرى.

وتركز متطلبات هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تعيين معلمين مؤهلين من أصحاب الخبرات والكفاءات اللازمة في مختلف التخصصات من خلال مجموعة من المتطلبات التي تتضمن استيفاء الشروط والمؤهلات العلمية والتخصصية، واتقان اللغة المستخدمة في التدريس، وتقديم الأدلة التي تثبت إجادة وكفاءة المعلم لها، بالإضافة إلى إبراز شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الدولة الأم في حال كان المعلم يزور دبي للمرة الأولى.

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