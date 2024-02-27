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مستغلاً الحضور السياسي.. باريس يجري محاولة أخيرة مع مبابي بدعوة قصر الإليزيه

2/27/2024 6:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخطط باريس سان جيرمان لإجراء محاولة جديدة، من أجل إفساد انتقال كيليان مبابي، إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن لديه اتفاق بشأن الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، تلقى مبابي دعوة للمشاركة في حفل عشاء رسمي، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه.

وسيتواجد في الحفل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، بالإضافة إلى تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن ممثلي نادي باريس سيستغلون تواجد مبابي في الحفل للتحدث معه حول إعادة النظر في قرار الرحيل عن النادي الفرنسي، والانضمام إلى ريال مدريد.

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