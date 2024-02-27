حالة وحيدة يستمر بموجبها تشافي في قيادة برشلونة

رغم إعلانه الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، إلا أن معادلة جديدة ظهرت مؤخرا ربما تدفع مدرب تشافي هيرنانديز، على تغيير قراره.

ووفقا لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن قرار رحيل تشافي عن برشلونة يمكن أن يتغير، وفقًا لما ألمح له بعض المقربين منه.

ونقل "التشيرينغيتو" عن مقربين من تشافي، قولهم: "في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما قد يحدث".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العودة المحتملة لجوردي كرويف إلى منصب المدير الرياضي لبرشلونة، ستساعد تشافي كثيرًا على التفكير في البقاء، كما أكد البرنامج أن استمرار ثقة خوان لابورتا رئيس برشلونة في بقاء ديكو بمنصب المدير الرياضي، سيجعل تشافي يرفض تغيير رأيه وسيصر حينها على المغادرة من دون تردد.

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