ارتفاع الأسهم الأوروبية واستقرار اليابانية وسط عمليات جني أرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً الثلاثاء بقيادة مكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية وتحسن توقعات الأرباح، بينما يترقب المستثمرون ومحافظو البنوك المركزية بيانات للتضخم هذا الأسبوع يمكن أن تغير مسار أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات.

وقادت أسهم الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ سجلت قفزة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار الذهب مستفيدة من تراجع الدولار.

وفي تحديث لشركة بوما قالت إنها تتوقع أداء ضعيفاً في النصف الأول من عام 2024، لكنها ملتزمة بالأهداف السنوية التي أعلنتها في يناير . وزاد سهم شركة الملابس الرياضية الألمانية 0.5 بالمئة.

وقفز سهم مجموعة بويج الفرنسية التي تتباين أعمالها في مجالي البناء والاتصالات خمسة بالمئة بعد الإعلان عن أرباح تشغيل سنوية أعلى من المستهدفة، إذ عوض الأداء الجيد في جميع القطاعات تقريباً تراجع أعمالها في قطاع العقارات.

وصعد سهم أبردن البريطانية لإدارة الأصول 7.5 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600، إذ وضعت خططاً لمواصلة تخفيضات كبيرة في التكاليف لإنعاش الأداء.

وفي الوقت نفسه، هوت أسهم سيب الفرنسية 4.6 بالمئة بعدما باعت بيجو إنفيست حصة في الشركة المصنعة للأجهزة والمعدات المنزلية.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات السلع المعمرة وثقة المستهلكين وأسعار المنازل في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.





اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على استقرار تقريباً الثلاثاء، متخلياً عن معظم مكاسبه المبكرة مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم شركة أدفانتست ذات الوزن الثقيل في مجال الرقائق لجني الأرباح.

واختتم نيكاي التداولات مرتفعاً 0.01 بالمئة إلى 39239.52 نقطة. وقفز المؤشر بما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 39426.29 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وكان أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق عنصراً أساسياً دفع نيكاي لتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في آخر يوم تداول من عام 1989.

وبدد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق مكاسبه المبكرة لينخفض 2.12 بالمئة، مما كان له الأثر الأكبر على المؤشر نيكاي. كما تراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.3 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، صعد سهم شركة تصنيع معدات الرقائق طوكيو إلكترون 0.72 بالمئة وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 2.44 بالمئة.

وارتفع قطاع البنوك 1.69 بالمئة مما قاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا للصعود 0.18 بالمئة ليغلق عند 2678.46 نقطة.

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