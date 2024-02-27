تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا خلال فبراير الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بصورة غير متوقعة خلال فبراير الجاري.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين من 91 إلى 89 خلال الشهر الجاري. وكان من المتوقع تحسن المؤشر ليرتفع إلى 92.
وانخفض مؤشر توقعات المستهلكين بشأن وضعهم المالي بواقع ثلاث نقاط ليصل إلى سالب 11، كما أن المؤشر المعني بالوضع المالي السابق ثبت عند سالب 28.
كما تراجع مؤشر القدرة الحالية على الادخار من 15 إلى 11، وانخفض مؤشر القدرة المتوقعة للادخار من 7 إلى 4.
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