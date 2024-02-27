تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا خلال فبراير الجاري

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بصورة غير متوقعة خلال فبراير الجاري.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين من 91 إلى 89 خلال الشهر الجاري. وكان من المتوقع تحسن المؤشر ليرتفع إلى 92.

وانخفض مؤشر توقعات المستهلكين بشأن وضعهم المالي بواقع ثلاث نقاط ليصل إلى سالب 11، كما أن المؤشر المعني بالوضع المالي السابق ثبت عند سالب 28.

كما تراجع مؤشر القدرة الحالية على الادخار من 15 إلى 11، وانخفض مؤشر القدرة المتوقعة للادخار من 7 إلى 4.

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