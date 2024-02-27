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1.15 مليار دولار إيرادات «زوم» في الربع الرابع بارتفاع 2.6%

2/27/2024 6:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل خدمة مؤتمرات الفيديو «زوم» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تنمية أعمالها حتى بعد نهاية النمو الهائل الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى حوالي 1.15 مليار دولار في الربع الماضي، حسبما ذكرت «زوم». وكان المحللون يتوقعون 1.13 مليار دولار في المتوسط. وكانت المحصلة النهائية هي ربح قدره 299 مليون دولار بعد خسارة قدرها 104 ملايين دولار في العام السابق.

وشهدت «زوم» نمواً هائلاً أثناء الجائحة مما أجبر الكثيرين على العمل والتعلم من المنزل. وفي غضون ذلك، عادت العديد من الشركات جزئياً على الأقل إلى العمليات المكتبية.

وفي هذه الحالة، تحاول «زوم» تغطية احتياجات الاتصال الأوسع لعملائها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية الصوتية.

كما أعلنت زوم عن إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار.

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