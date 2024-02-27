تراجع أرباح «بوما» للملابس والأحذية الرياضية 42% في 3 أشهر

أعلنت شركة بوما الألمانية للملابس والأحذية والإكسسوارات الرياضية الثلاثاء، أن صافي الدخل في الربع الأخير تراجع بواقع 42.3% إلى 800 ألف يورو (868 ألفاً و500 دولار) من 1.4مليون يورو العام السابق.

ووصلت الأرباح للسهم 0.01 يورو، مثل العام السابق عليه. ويعكس التراجع في صافي الدخل في الأساس نتائج مالية ضعيفة.

غير أن النتائج التشغيلية أو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، قفزت بواقع 133 % إلى 94.4 مليون يورو من 40.5 مليون يورو في العام السابق عليه. وتحقق التحسن من خلال هامش الأرباح الإجمالي والانضباط الصارم في التكاليف. وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب ليسجل 4.8% من 1.8% العام السابق عليه.

وتراجعت مبيعات مجموعة بوما بواقع 9.8% إلى 1.98 مليار يورو. وبالعملة الثابتة، تراجعت المبيعات بواقع 4 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز