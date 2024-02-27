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سالم بن سلطان القاسمي يفتتح المؤتمر العالمي الرابع للدبلوماسية الثقافية

2/27/2024 5:20:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي عضو مجلس أمناء الهيئة الدولية للتسامح اليوم جلسات المؤتمر العالمي الرابع للدبلوماسية الثقافية بقاعة غرفة رأس الخيمة.


حضر الافتتاح محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة، والدكتور أحمد راشد الشميلي نائب مدير عام الغرفة
لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال والدكتور عبدالحميد الرميثي الرئيس التنفيذي للهيئة الدولية للتسامح والمدير الإقليمي للهيئة العالمية لتبادل المعرفة بين منظمي المؤتمر.

وأشاد الشيخ سالم القاسمي بجهود الهيئة الدولية للتسامح -الهيئة غير ربحية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية - وبغايتها الأساسية في مد وبناء جسور التفاهم والقبول والتسامح بين الأفراد والمجموعات والثقافات من أجل مصلحة الإنسانية، وشكر للمشاركين حرصهم واهتمامهم وما تضمنته أوراق العمل، مشيداً بالمشاركة الجديدة العالمية من روسيا والصين والدول العربية والخليجية وشاكراً لغرفة تجارة رأس الخيمة استضافتها للحدث.

وكرم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي المشاركين من الدول العربية والصديقة وغرفة تجارة رأس الخيمة والمتطوعين من برنامج تكاتف وفريق بسمة التطوعي برأس الخيمة شاكراً الجميع على تفاعلهم.


ومن جانبه ركز الدكتور عبدالحميد الرميثي في كلمة الافتتاح، على مفهومي التسامح والدبلوماسية الثقافية في العصر الجديد، وأشار الى تنوع أوراق العمل وفعاليات وبرنامج المؤتمر التي تضمنت لقاء مع أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الاثار والمتاحف برأس الخيمة وجمعية الشحوح للثقافة والتراث برأس الخيمة وصالة ديزاين جالري ومهرجان فن رأس الخيمة ومصنع سيراميك رأس الخيمة ومتحف رأس الخيمة الوطني.

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