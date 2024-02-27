تحديثات السوق الأسبوعية من أمانة: أخبار سوق البورصة في مكان واحد!

سهم إنفيديا يتخطى أمازون ويقترب من أرامكو! والعشرون الكبار في مهمة خاصة في البرازيل!

حقق سهم إنفيديا الأسبوع الماضي أعلى ارتفاع يومي في القيمة السوقية في الأسواق الأمريكية في يوم واحد بقيمة 277 مليار دولار، متفوقاً بذلك على قيمة سهم ميتا السابقة التي بلغت 189 مليار. وتجاوزت قيمة السهم السوقية 2 مليار دولار، وتخطت قيمة سهم أمازون ليصبح ثالث أكبر سهم أمريكي مدرج بعد أبل ومايكروسوفت، ورابع سهم مدرج في العالم بعد أرامكو.

وجاء ذلك بعد أن فاقت نتائج الشركة كل التوقعات التي كانت مرتفعة بالفعل! إذ وصلت إيرادات الشركة لأكثر من 22 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، بزيادة تخطت الربع السابق بـ20%. وكانت مبيعات مراكز البيانات والمبيعات الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي هي

المسؤولة عن أكثر من 18.4 مليار دولار من إيردات الشركة، الأمر الذي أشار إلى استمرار الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يعود له الفضل في معظم ارتفاعات العام السابق والحالي.

وحققت المؤشرات الأمريكية الرائدة ارتفاعات خلال هذا الأسبوع بفضل التفاؤول بقوة الشركات والاقتصاد الأمريكي التي عكسها سهم إنفيديا، حيث وصفته جولدمان ساكس كأهم سهم في العالم. ومن المتوقع أن يشهد السهم بعض التراجعات بسبب عمليات جني الأرباح، ولكنه من غير المتوقع أن ينتهي هذا الاتجاه نظراً لارتباطه بأهم اتجاه في سوق الأسهم الأمريكية حالياً وهو الذكاء الصناعي.



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وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج مؤشر الفيدرالي الأمريكي المفضل للتضخم وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي من المتوقع أن يرتفع لأعلى مستوى له منذ عام، الأمر الذي قد يقلل من احتمال خفض قريب للفائدة، ما سيعزز ارتفاع الدولار الأمريكي، ولكن من غير المتوقع أن يكون له تأثير قوي على الأسهم.

فبعد موسم نتائج شركات جيد، يترقب المستثمرون ارتفاعاً في الأرقام الربعية والتي من المتوقع أن تظهر نمواً صحياً أقوى من المتوقع. وسيكون من الممكن ملاحطة التأثير السلبي للفيدرالي في حال عاد الفيدرالي لرفع الفائدة مرة أخرى وهو أمر مستبعد حتى الآن!

وتنطلق فعاليات مجموعة العشرين في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو في ظل اضطرابات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الجانب الروسي. وفي عام يشهد الكثير من التحديات الاقتصادية، يترقب المستثمرون أي تصريحات من شأنها أن تعزز الثقة في الاستقرار السياسي خلال هذا العام.

وسيكون لاجتماع مجموعة العشرين تأثير كبير على النفط والذهب نظراً لأن الاضطرابات ساهمت في تحقيق مكاسب لهذه الأصول. ومن المتوقع أن يستعيد الذهب حالة من الاستقرار بسرعة بعد الانخفاض الذي شهده بقيمة 2000 دولار، وذلك في حال تراجعت توقعات خفض الفائدة وشهدت الاضطربات المزيد من الهدوء. أما على صعيد النفط فإن العودة لواقع الطلب المحدود وارتفاع المخزونات سيساعد على العودة مرة أخرى لمستويات الـ60 دولار الذي كان يتداول به عندها قبل اضطرابات البحر الأحمر.

وفي أسواق الشرق الأوسط، توقع عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أنه بفضل البنية التحتية القوية وظروف العمل الإيجابية، يمكن أن تنمو التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في منتصف العام بنسبة 5%.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 3.5 تريليون درهم، مدفوعة بمبادرات الدولة الساعية إلى تقليل الاعتماد على النفط. وتشهد الأسهم الخليجية موجة من الارتفاعات الحذرة بالنسبة للمؤشرات، ولكن لا يزال المناخ العام إيجابياً بعد أن تعافت الأسواق من تراجع بداية هذا العام، ويظل التركيز على أداء الشركات الكبرى والقطاعات الأقل تأثراً بالاضطربات السياسية.





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