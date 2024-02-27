مدرب الهلال الليبي: الدوري المصري من أفضل دوريات العالم ويشبه البريميرليغ

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف زوران مانولوفيتش مدرب الهلال الليبي، حقيقة ما تردد بمفاوضاته مع بعض الأندية المصرية، مؤخراً.
وقال مانولوفيتش في تصريحات تليفزيونية: "لم يصلني أي عرض مصري رسمي، والأمر يقتصر فقط على أحاديث مع بعض الوكلاء، وبالتالي لم أنشغل بها".
وأضاف: "سبق لي العمل بالدوري المصري مع الاتحاد السكندري، وكنت سعيدًا بقيادته، لكن المشاكل العائلية كانت سبب رحيلي".
وقيم بعض نجوم الاتحاد، فقال: "مابولولو لاعب كبير جدًا وأتمنى أن أدربه مجددًا، ومروان عطية لاعب الأهلي حاليًا يمتلك إمكانيات كبيرة، لكن مروان كان يرتكب أخطاء كثيرة في الاتحاد، ومع الأهلي تطور بشكل ملحوظ".
وعن سلبيات الدوري المصري، قال مانولوفيتش: "التوقفات وكثرة المؤجلات، وهذا لم يكن يعجبني، لكن بشكل عام هو من أفضل الدوريات في العالم، ويشبه الدوري الإنجليزي، إذ يضم عدة فرق مميزة".
وأكد مانولوفيتش أن مواجهة فريقه لمودرن فيوتشر المصري في كأس الكونفدرالية ستكون صعبة، مضيفًا: "يضم عناصر مميزة، وأصبح من الأندية الكبيرة في مصر ويقدم أداء مذهلا".
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