مدرب الهلال الليبي: الدوري المصري من أفضل دوريات العالم ويشبه البريميرليغ

كشف زوران مانولوفيتش مدرب الهلال الليبي، حقيقة ما تردد بمفاوضاته مع بعض الأندية المصرية، مؤخراً.



وقال مانولوفيتش في تصريحات تليفزيونية: "لم يصلني أي عرض مصري رسمي، والأمر يقتصر فقط على أحاديث مع بعض الوكلاء، وبالتالي لم أنشغل بها".



وأضاف: "سبق لي العمل بالدوري المصري مع الاتحاد السكندري، وكنت سعيدًا بقيادته، لكن المشاكل العائلية كانت سبب رحيلي".



وقيم بعض نجوم الاتحاد، فقال: "مابولولو لاعب كبير جدًا وأتمنى أن أدربه مجددًا، ومروان عطية لاعب الأهلي حاليًا يمتلك إمكانيات كبيرة، لكن مروان كان يرتكب أخطاء كثيرة في الاتحاد، ومع الأهلي تطور بشكل ملحوظ".



وعن سلبيات الدوري المصري، قال مانولوفيتش: "التوقفات وكثرة المؤجلات، وهذا لم يكن يعجبني، لكن بشكل عام هو من أفضل الدوريات في العالم، ويشبه الدوري الإنجليزي، إذ يضم عدة فرق مميزة".

وأكد مانولوفيتش أن مواجهة فريقه لمودرن فيوتشر المصري في كأس الكونفدرالية ستكون صعبة، مضيفًا: "يضم عناصر مميزة، وأصبح من الأندية الكبيرة في مصر ويقدم أداء مذهلا".

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