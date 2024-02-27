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معرض دبي للقوارب يستعد للاحتفال بنسخته الثلاثين

2/27/2024 5:20:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية الفاخرة على مستوى المنطقة، لإطلاق دورته الثلاثين في دبي هاربر خلال الفترة ما بين 28 فبراير ولغاية 3 مارس 2024، حيث يوفر فرصة للزوار من عشاق الحياة البحرية الفخمة وخبراء الصناعة البحرية والمستثمرين في القطاع البحري للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها.

ويستضيف المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1000 علامة تجارية إضافة لعرض مذهل يشارك فيه حوالي 200 يخت، فضلاً عن عددٍ من أحدث الإطلاقات والابتكارات القادمة إلى دبي عبر عدد من الشركات الدولية والإقليمية الرائدة عالمياً في تصنيع اليخوت الفاخرة.

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