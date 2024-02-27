مسبار «أوديسيوس» الأمريكي يرسل أولى صوره من أقصى جنوب القمر

أرسل مسبار "أوديسيوس" التابع لـ"إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines صوره الأولى من أقاصي جنوب القمر، حيث لم تهبط أي مركبة فضائية على الإطلاق، وقد شاركت الشركة الأمريكية الخاصة الاثنين صورتين على منصة "إكس".

وهبطت المركبة، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من أربعة أمتار، على سطح القمر في الساعة 23,23 بتوقيت غرينتش الخميس، في سابقة على صعيد الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، كما أنها سابقة من نوعها لشركة خاصة.

لكن مشكلات وانعطافات في مسار العملية، بينها خصوصاً عيوب شابت نظام الملاحة، أدت إلى تعقيد الهبوط النهائي، ليجد المسبار نفسه مستلقيا على جانب واحد بدلا من الهبوط عموديا.

وقالت "إنتويتيف ماشينز" الاثنين "يواصل أوديسيوس التواصل مع وحدات التحكم بمسار الطيران في +نوفا كونترول+ Nova Control من سطح القمر".

ونشرت الشركة صورتين على منصة إكس، إحداهما لهبوط المركبة الفضائية والأخرى تم التقاطها بعد 35 ثانية من انقلابها على جانب واحد

وتكشف هذه الصورة الأخيرة الغبار القمري للحفرة مالابيرت، في أقصى جنوب القمر حيث لم تهبط أي مركبة من قبل.

وتنقل المركبة خصوصاً أدوات علمية من وكالة ناسا، التي ترغب في استكشاف القطب الجنوبي للقمر قبل إرسال روادها إليه، ضمن مهام أرتيميس.

وقررت وكالة الفضاء الأميركية إيكال هذه الخدمة إلى شركات خاصة، بما يسمح لها بتسيير رحلات مشابهة بوتيرة أكبر وبأموال أقل. لكن من شأن ذلك أيضاً تحفيز تطوير الاقتصاد القمري، القادر على دعم وجود بشري دائم على القمر، وهو أحد أهداف برنامج أرتيميس.

وقال عالم الفلك وخبير المهام الفضائية جوناثان ماكدويل لوكالة فرانس برس إنه "نجاح مع عيوب صغيرة"، مضيفاً "بالتأكيد هناك أمور يجب تسويتها للبعثات المقبلة"، إلا أن مشروع "ناسا" يسير في الاتجاه الصحيح.

وأعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) الاثنين أن المسبار الياباني "سليم" SLIM، الذي وُضع على القمر منذ نهاية كانون الثاني/يناير، أعيد تفعيله مجدداً، بعدما هبط أيضاً بزاوية منحنية من دون أن تتلقى خلاياه الكهروضوئية المواجهة للغرب ضوء الشمس.

بالنسبة لجوناثان ماكدويل، فإن هاتين الحادثتين يمكن أن تشيرا إلى أن الأجزاء العلوية من المسابير الحالية ثقيلة للغاية، وبالتالي من المرجح أن تنقلب آلات الجيل الحالي في الجاذبية المنخفضة.