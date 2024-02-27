ردا على العدل الدولية.. اسرائيل ترفض الحديث عن الإبادة التي ترتكبها بحق المدنين في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قالت إذاعة الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الثلاثاء،إن اسرائيل بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية بشأن دعوى الإبادة جماعية المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في قطاع غزة.

وأكدت إسرائيل في تقريرها أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا تشكل إبادة جماعية، وأنها لا تعدّ هذه العمليات العسكرية من اختصاص المحكمة.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها.

ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة الاتهامات الموجهة لها.

وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير/كانون الثاني، طلبت المحكمة من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردّت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها رفضت -في المقابل- طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.

وأمهلت المحكمة إسرائيل شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص.

المصدر:

الجزيرة