ردا على العدل الدولية.. اسرائيل ترفض الحديث عن الإبادة التي ترتكبها بحق المدنين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-قالت إذاعة الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الثلاثاء،
إن اسرائيل بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية بشأن دعوى الإبادة جماعية المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في قطاع غزة.
وأكدت إسرائيل في تقريرها أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا تشكل إبادة جماعية، وأنها لا تعدّ هذه العمليات العسكرية من اختصاص المحكمة.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها.
ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة الاتهامات الموجهة لها.
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير/كانون الثاني، طلبت المحكمة من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردّت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها رفضت -في المقابل- طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت المحكمة إسرائيل شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص.
المصدر:
الجزيرة
MENAFN27022024000205011050ID1107904631
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