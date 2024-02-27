(نزال حماس) تمنى الموت للرئيس أبو مازن كالحاخام عوفاديا ؟! بقلم موفق مطر

MENAFN - Palestine News Network ) سؤال عالماشي... أفشى رأس من رؤوس حماس سر الحالة التي يعيشها فرع جماعة الإخوان المسلمين المسلح في فلسطين المسمى (حماس) إذ كشف محمد نزال عضو المكتب السياسي للجماعة في آخر لقاء مرئي على فضائية عربية عن صورة بوجهين: الأول المكابرة ونكران المسؤولية عما حدث ويحدث للشعب الفلسطيني منذ انقلابهم الدموي سنة 2007 وحروبهم الفئوية الخمس تباعا، منذ سنة 2008 حتى آخرها في 7 أكتوبر2023 التي منحت منظومة الاحتلال تنفيذ خططها المبيتة، لإطلاق حملة إبادة دموية، تنتهي بنكبة ثانية على الشعب الفلسطيني، فيما تبرز العدائية المطلقة للوطنية الفلسطينية عموما، ولحركة التحرر الوطنية الفلسطينية خصوصا، ولرموزها، ولا ينكرون السجل المشرف لقادتها في دروب الكفاح والنضال الوطني وحسب، بل يذهب هذا الرأس المتضخم بالعدائية إلى حد التطابق مع تمنيات حاخام إسرائيل الأكبر عوفاديا يوسف، ورؤوس آخرين في منظومة الصهيونية الدينية، يتمنون موت رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية محمود عباس أبو مازن، ولا أدل على ذلك من قول نزال علنا :" ماذا قدم الراحل عرفات واللاحق عباس للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية " !!!!.. وكأنه بذلك يسعى لشطب ستين عاما من الكفاح والنضال الوطني، وإنجازات حركة تحرر وطنية فلسطينية، أوفى قادتها لقسم الإخلاص لفلسطين، ورسخت الوجود الأزلي للشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وأبرزت هويته العربية الإنسانية الحضارية .. وانتزعت اعترافا عالميا حتى من المنظومة الصهيونية بالشعب وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية .

كشف نزال عن (جماعة) باتت بعدة رؤوس، منها المتسلح بأنياب وأطراف بمخالب حادة، ومنها الأملس المتسلح بألسنة طويلة لكنها سامة ! ولكن جسم هذه الجماعة اليوم لا علاقة له

بصورة (التنين الأسطوري) .. فهنا رأس اخواني، وهناك رأس ايراني، وهنالك رأس إقليمي، ولكل منها دماغه ومعدته، وأدواته وجيوبه الخاصة !! وإلا ما معنى جواب نزال: "اسأل أسامة حمدان "

ردا على سؤال حول إعلان حمدان الاتفاق مع فصائل فلسطينية لتشكيل حكومة (مبهمة)، ويزيد الطينة بلة

بقوله: "أما أنا عن نفسي فإني أقول " .. وهنا لا يهمنا قوله بعد هذه العبارة، وإنما مؤشرات هذه العبارة، وأهمها أن صورة الموقف والرأي الواحد المميزة للجماعة، والنسخة المتكررة في وجوه وألسنة رؤوسها قد تلاشت، ما يؤكد أن حماس وهي الفرع المسلح الأهم في المنطقة، قد دخلت فعلا بعد 7 أكتوبر 2023 مرحلة التخبط، والتعارض، والتشابك المعقد، والاصطدام بالمواقف، نظرا لتعدد الأدمغة المتحكمة بجهازها العصبي وتقسيماته :

التنظيمي والعسكري والسياسي، رغم الضخ الإعلامي المكثف للتعمية على الحقائق، فهذا رأس يتحدث عن استعداد حماس

للانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقبول حكومة كفاءات مهنية

(تكنوقراط) وبعد ساعات، يخرج رأس من عاصمة أخرى ليرفض هذا الطرح كما فعل نزال، والأفظع أن شرارات الاحتكاك الداخلي في المسارات العصبية لرؤوسها، تضاعفت حدتها مع اقتراب موعد لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو، ووضع الحكومة الفلسطينية استقالتها خطيا اليوم أمام الرئيس أبو مازن، لقبولها أو رفضها، بما يتناسب مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني



نعتقد أن رؤوس حماس - بحكم خلفيتهم الإخوانية - لا يعرفون ولا يتقنون (توزيع الأدوار)، وما شهدناه قبل 7 أكتوبر تميز بأسلوب الخطاب والتواصل، فمنهم المتقن للخداع والتلون، ومنهم الفاضح لتعاميم ومفاهيم الجماعة ومواقفها من كل حدث، وهذه سيرتهم في التعامل مع القضايا الوطنية، فرؤوس الجماعة كانوا في صراع داخلي تحت السطح، وتخبطهم اليوم تؤكد تقديراتنا بأن (حماس غزة) كالسنوار والمتحالفين معه انقلبوا على رؤوس (حماس الخارج) هنية ومشعل والمتحالفون معهم بعمل عسكري في 7 أكتوبر، للفوز بصورة زعامة على النمط الداعشي الإخواني، حتى لو كان ثمنها تحويل تحويل مليوني فلسطيني وأكثر إلى لقم سائغة (لتنين) الصهيونية الدينية، وتحويل قطاع غزة إلى صورة مصغرة للجحيم.