الاتحاد السعودي يفتح تحقيقا بشأن حركة رونالدو الخادشة للحياء

MENAFN - Amman Net) قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح تحقيق بشأن السلوك "المشين" الذي ارتكبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، خلال مباراته أمام ضيفه الشباب.وكان كريستيانو رونالدو قد أثار جدلا كبيرا خلال مباراة فريقه أمام الشباب، التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن دوري "روشن" للمحترفين لكرة القدم، حيث انتشر مقطع فيديو له لم يظهر في البث المباشر للمواجهة، وهو يقوم بحركة وصفت من العديد بالقذرة والخارجة عن الآداب العامة.وانفعل رونالدو عقب تسجيل زميله البرازيلي تاليسكا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى الشباب في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، واتجه البرتغالي صوب أنصار الشباب، بإشارات غير أخلاقية.وأثار احتفال رونالدو غضب جماهير نادي الشباب، التي أطلقت صافرات وصيحات استهجان ضد النجم البرتغالي.ولكن رونالدو عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة، واحتفل مجددا أمامهم بـ"حركة خارجة".ووفقا لموقع "غول" العالمي، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، فتحت تحقيقا بالفعل في واقعة رونالدو، وتدرس الآن جميع الأدلة المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن ما حدث.وأشار إلى أن القرار قد يصدر خلال 48 ساعة، بسبب حرص لجنة الانضباط على اتخاذ رد فعل سريع، بعد صدمة السعوديين بخيبة أمل وغضب من تصرفات النجم البرتغالي.وأوضح أنه إذا ثبتت إدانة رونالدو، فإن اللاعب مهدد بعقوبة الإيقاف لعدة مباريات، وبالتالي سيغيب عن مواجهات حاسمة، الأمر الذي قد يصب في مصلحة الهلال متصدر الدوري السعودي.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.

وحينها، عقب نهاية مباراة النصر والهلال، قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

والتقط رونالدو "الشال" وظهر وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال"

في "سرواله" قبل أن يلقيه على الأرض.

وكان رونالدو قد رد على مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني بحركة غير أخلاقية مماثلة، بعدما سجل "الدون" هاتريك ليوفنتوس (3-0) في شباك الروخيبلانكوس، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال في 12 مارس/آذار 2019.

وانفعل الدون حينها وقام بهذه الحركة ردا على سيميوني، الذي فعلها في الذهاب حين فاز أتلتيكو 2-0، قبل أن يصعد البرتغالي ببيانكونيري لربع النهائي.