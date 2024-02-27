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مفاوضات مكثفة لتخفيض سعر متر المياه في عرض تنفيذ الناقل الوطني

2/27/2024 5:09:51 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت مقررة اللجنة المالية في مجلس الأعيان، سهير العلي، أن شركة واحدة تقدمت بعرض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني.
وأضافت العلي، خلال كلمة اللجنة في مستهل جلسة مجلس الأعيان الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن الحكومة تجري مفاوضات مكثفة مع الشركة، بهدف تخفيض بيع المتر المكعب الواحد.
ونوهت إلى أن اللجنة تؤكد دعمها لتوجه الوزارة الهادفة إلى تخفيض شراء المتر المكعب في المياه، وضرورة انشاء وطنية للإسهام في انجاز مشروع الناقل الوطني وتخفيض كلفه المالية.
ولفتت إلى أن اللجنة توصي بدراسة هيكلة تعرفة المياه ليصل الدعم إلى مستحقيه، وتحديد قيمة الدعم الصافي لقطاع المياه بعد خصم القطاعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة خطة الاستدامة المالية للقطاع في ضوء المعطيات الجديدة.

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