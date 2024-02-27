مفاوضات مكثفة لتخفيض سعر متر المياه في عرض تنفيذ الناقل الوطني

(MENAFN
- Amman Net) قالت مقررة اللجنة المالية في مجلس الأعيان، سهير العلي، أن شركة واحدة تقدمت بعرض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني.
وأضافت العلي، خلال كلمة اللجنة في مستهل جلسة مجلس الأعيان الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن الحكومة تجري مفاوضات مكثفة مع الشركة، بهدف تخفيض بيع المتر المكعب الواحد.
ونوهت إلى أن اللجنة تؤكد دعمها لتوجه الوزارة الهادفة إلى تخفيض شراء المتر المكعب في المياه، وضرورة انشاء وطنية للإسهام في انجاز مشروع الناقل الوطني وتخفيض كلفه المالية.
ولفتت إلى أن اللجنة توصي بدراسة هيكلة تعرفة المياه ليصل الدعم إلى مستحقيه، وتحديد قيمة الدعم الصافي لقطاع المياه بعد خصم القطاعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة خطة الاستدامة المالية للقطاع في ضوء المعطيات الجديدة.
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