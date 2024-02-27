وكالة فيتش: الشركات الأوروبية والصينية الأكثر تضرراً من أزمة البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تأثر السعودية من الناحية الجيوسياسية في قضية البحر الأحمر، باستثناء الاضطرار إلى إعادة توجيه بعض حاويات النفط لجعل نقلها إلى البحر الأبيض المتوسط أكثر أماناً، موضحةً أن الشركات الأوروبية والصينية ستواجه التأثيرات الأكبر من هذه المشكلة.



وقال رئيس تصنيفات الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ((فيتش))، بول لوند، إن العالم شهد تحولاً أساسياً من حيث حركة الحاويات بعيداً عن البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح الذي يقع جنوب غربي دولة جنوب أفريقيا.



وشرح لوند أن هذا الأمر يعد مشكلة كبرى بالنسبة للشركات الأوروبية والصينية في نهاية المطاف، لأن هناك سعة أقل ونتيجة لاستغراق السفن وقتاً أطول وستقلّ القدرة على نقل الحاويات كما ستكون قدرة السفن على التنقل أقل، وهو ما يعني مشكلة أكبر لسلسلة التوريد إلى أوروبا.



وأضاف أنه لا ينبغي لذلك أن يؤثر كثيراً فيالطرق بين دول الخليج وآسيا ولكن مشكلة السعة ستظل موجودة.

وقال: "لا أستطيع أن أتوقع إذا ما كان الأمر سيزداد سوءاً، لكن نأمل أن يعود إلى طبيعته... هناك أمور تحدث في المنطقة يبدو أنها صغيرة نسبياً لكنها في الواقع مدمرة للغاية للتجارة الدولية".

