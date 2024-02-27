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بريتلينغ Breitling تجمع الناس من خلال الوقت في شهر رمضان

2/27/2024 5:09:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكشف بريتلينغ Breitling في شهر رمضان المبارك هذا العام عن مدى تواصلنا جميعاً من خلال الوقت. تنطلق الحملة بك في رحلة عبر عوالم بريتلينغ Breitling الأيقونية الثلاثة وهي البر، والبحر، والجو حيث يمكنك الحصول على لمحة عن هذه اللحظات الثمينة التي تعزز التواصل بيننا وتجمعنا. اكتشف الساعة المثالية التي تناسبك وتناسب من تحبهم لكي يزيّنوا معصمهم بها في هذه الرحلة.
يُعد شهر رمضان المبارك من الأوقات المميّزة التي نمضيها مع أشخاص أعزاء على قلوبنا، لكي نستفيد من كل لحظة معهم. وبما أن مفهوم الوقت الثمين لطالما كان متجذراً في تاريخ بريتلينغ Breitling، تذكّرنا الحملة المخصصة لهذا العام بأن الحياة هي عبارة عن سلسلة من اللحظات التي لا تُقدّر بثمن والتي تضفي إليها المعنى. نشعر جميعنا بالتواصل من خلال هذه اللحظات الخاصة، وبالتالي فإننا نتواصل عبر الوقت. تعرض هذه الحملة درباً يشرق بالنور، يسافر بنا عبر عوالم البر، والبحر، والجو، حتى يكتسب شكل حرف B وهو شعار بريتلينغ Breitling الأيقوني.
وفي تعليق على الحملة التي أطلقتها بريتلينغ Breitling لمناسبة شهر رمضان، قال عايد عدوان، المدير الإداري لشركة بريتلينغ الشرق الأوسط، والهند، وأفريقيا: "تحمل حملة شهر رمضان المبارك لهذا العام رسالة عميقة ومؤثرة حول أهمية الوقت في هذا الشهر الفضيل. وإننا نتطلّع قدماً للتفاعل مع عملائنا في المنطقة والاحتفال معهم بهذه اللحظات المميّزة التي تقرّبنا أكثر من بعضنا بعضاً".
عالم البر
تنطلق حملة بريتلينغ Breitling في شهر رمضان المبارك من عالم البر. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يهتمون بالأناقة ويتمتعون بالاندفاع، تُعد ساعة توب تايم ‏Top Time BO1) BO1) من الكرونوغرافات غير التقليدية التي تلخّص جوهر ستينيات القرن العشرين، وتحمل ألوان وشعار السيارة الكلاسيكية التي تمثّلها. كما أنها تتميز بسوار جلدي مثقوب، بالإضافة إلى مقياس للسرعة وموانئ ثانوية مختلفة شبه دائرية (ليست مربعة تماماً أو مستديرة تماماً) تعيدك بالذاكرة إلى وحدات القياس في لوحة القيادة الكلاسيكية. وتتمتّع هذه الساعة أيضاً بمحرّك فاخر تحت الغطاء، ألا وهو محرّك بريتلينغ مانوفاكتشر كاليبر 01 (Breitling Manufacture Caliber 01).
إنه الأسلوب المعاصر والأنيق في آن مع ساعة كرونومات أوتوماتيك 36 (Chronomat Automatic 36) التي تذكّر بحقبة الريترو الحديث والمستوحاة من الساعة الرياضية والأنيقة التي تليق بأي مناسبة. وسوف تعشق المرأة التي ترغب بإضافة المزيد من التألّق إلى إطلالتها، بالقرص والمؤشرات المرصّعة بالألماس إلى جانب الميناء المتوفّر بألوان متعددة. ويبرز سوار رولو المميز والمريح بمغلاق قابل للطي في ساعة كرونومات أوتوماتيك 36 (Chronomat Automatic 36) التي تعمل بحركة بريتلينغ كاليبر 10 (Breitling Caliber 10)، وهو عبارة عن كرونومتر حاصل على شهادة المعهد السويسري الرسمي لاختبار كرونومتر الساعات (COSC).
عالم البحر
فيما تغوص في عالم البحر، سوف تكتشف مجموعة سوبر أوشن Superocean من بريتلينغ Breitling. تستمد ساعة سوبر أوشن هيريتاج كرونوغراف 44 (Superocean Heritage Chronograph 44) تصميمها من ساعة سوبر أوشن Superocean الأصلية التي برزت في خمسينيات القرن العشرين. تجسّد ساعة سوبر أوشن هيريتاج Superocean Heritage الرياضية والأنيقة الأسلوب الجذاب والمميّز عند تمضية الوقت على الشاطئ أو في البحر. مع العقارب المثلثة الشكل والأيقونية، والقرص الأحادي الاتجاه مع حلقة من السيراميك المصقول، تُعد سوبر أوشن هيريتاج ساعة غطس أنيقة. يمكنك الاختيار بين سوار شبكي مطابق أو سوار مطاطي "بأسلوب شبكي" مزوّد بمغلاق قابل للطي، وتعمل ساعة سوبر أوشن هيريتاج بحركة بريتلينغ كاليبر 13، وهو عبارة عن كرونومتر حاصل على شهادة المعهد السويسري الرسمي لاختبار كرونومتر الساعات (COSC).
ومن الساعات الأخرى التي تدل على الأداء والذوق الرفيع نذكر ساعة سوبر أوشن أوتوماتيك 36 (Superocean Automatic 36) الجديدة التي تذكّر بتصاميم ساعة سلو موشن Slow Motion الشهيرة، وتضيف ميّزات عصرية أيضاً، مثل القرص المصنوع من السيراميك والميناء المتوفر بألوان زاهية. وتسمح العقارب العريضة والمؤشرات المطلية بمادة سوبرلومينوفا ‎)®(Super-LumiNova المضيئة بقراءة الوقت بسهولة تحت الماء. كما أن هذه الساعة مقاومة للماء حتى عمق 300 متر (1000 قدم)، ومقاومة للصدمات، والرمال، والمياه المالحة. ولأن قرصها المصنوع من السيراميك مقاوم للخدش، فهو لن يتعرّض للتلف أو بهتان اللون على الإطلاق.
عالم الجو
تنتهي الرحلة في عالم الجو، مع ساعة أفنجر BO1 كرونوغراف 44 (Avenger BO1 Chronograph 44). تم تصميم ساعة أفنجر Avenger لطياري الطائرات النفاثة، وهي تتحمّل أقسى الظروف في قمرات القيادة وتتحدّى الأصعب. ومع ذلك، أنت لا تحتاج إلى مهارات في مجال السلاح الجوي لتقدير تصميمها الجريء، ومرونتها الاستثنائية، وعمليتها. أما مواد هذه المجموعة - الفولاذ الذي لا يصدأ على الطرازات العادية والسيراميك والتيتانيوم على نايت ميشن Night Mission، التي تجمع بين أفضل أنواع الأداء والأسلوب العصري المميّز في مجال الطيران - فتدل على التصاميم في هذا المجال، فيما ألوان الميناء مستمدة من أطياف الزي العسكري.
تم تصميم نافيتايمر أوتوماتيك 36 (Navitimer Automatic 36)، الساعة الأيقونية، للمرأة التي تهتم بالأناقة، والتشويق، والأهداف. تُعد ساعة نافيتايمر Navitimer من أكثر الساعات المصنوعة شهرة، وتندرج على لوائح هواة الساعات على أنها واحدة من أعظم الساعات على الإطلاق. إذ تجتمع لمسات بألوان الباستيل، وعرق اللؤلؤ، والمواد الثمينة التي يمكن تتبّع مصدرها بتحسينات دقيقة لكي تمنح هذه الساعات مظهراً جذاباً أشبه بالمجوهرات، ما يضفي أناقة متعددة الاستخدامات على الساعة الملاحية الأسطورية التي تكون جاهزة مهما كانت وجهتك.
تجتمع عوالم بريتلينغ Breitling الثلاثة، البر والجو والبحر، لكي تذكّرنا بالإرث العريق الذي يحفل به تاريخ بريتلينغ Breitling في صنع ساعات استثنائية تندرج ضمن هذه الفئات، ما يجعلها علامة تجارية شاملة للساعات، تستطيع أن تلبي جميع الأذواق.













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