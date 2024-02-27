Tuesday, 27 February 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رجل يستأجر شخصا لقطع ساقيه للحصول على تأمين في أمريكا

2/27/2024 5:09:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام رجل مصاب بشلل نصفي من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة بأغرب شيء من أجل الاحتيال على شركة التأمين وصرف تعويض مجزٍ، فقد استأجر شخصاً ودفع له مبلغاً مالياً كي يقطع ساقيه للحصول على التأمين، غير أنه أصيب بالصدمة بعدما فشلت خطته وفقد ساقيه.


وادعى الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عاماً أنه فقد ساقيه في هجوم من خنزير بري غير أن رجال الشرطة اكتشفوا تناقضاً في أقواله، وعندما حقق مكتب عمدة مقاطعة هاول في القضية، لم تتطابق الأدلة التي تم العثور عليها مع رواية الرجل.


ومع استمرار التحقيق، وجدت الشرطة الأمريكية أن الرجل يكذب، وتم اكتشاف أنه دفع لرجل من فلوريدا مبلغاً من المال ليقطع ساقيه بفأس ليتسنى له المطالبة بأموال التأمين.


ومع ذلك، لم يسجل رجال الشرطة الأمريكية قضية ضد الرجل المصاب بشلل نصفي لأنه لم يطالب بأموال التأمين بعد، على الرغم من أن مكتب العمدة كان يفكر في توجيه اتهامات ضد الرجل لتقديمه شكوى كاذبة، إلا أن إصاباته الشديدة لم تترك لهم أي خيار من هذا القبيل.

البيان

MENAFN27022024000208011052ID1107904625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث