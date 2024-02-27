رجل يستأجر شخصا لقطع ساقيه للحصول على تأمين في أمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام رجل مصاب بشلل نصفي من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة بأغرب شيء من أجل الاحتيال على شركة التأمين وصرف تعويض مجزٍ، فقد استأجر شخصاً ودفع له مبلغاً مالياً كي يقطع ساقيه للحصول على التأمين، غير أنه أصيب بالصدمة بعدما فشلت خطته وفقد ساقيه.
وادعى الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عاماً أنه فقد ساقيه في هجوم من خنزير بري غير أن رجال الشرطة اكتشفوا تناقضاً في أقواله، وعندما حقق مكتب عمدة مقاطعة هاول في القضية، لم تتطابق الأدلة التي تم العثور عليها مع رواية الرجل.
ومع استمرار التحقيق، وجدت الشرطة الأمريكية أن الرجل يكذب، وتم اكتشاف أنه دفع لرجل من فلوريدا مبلغاً من المال ليقطع ساقيه بفأس ليتسنى له المطالبة بأموال التأمين.
ومع ذلك، لم يسجل رجال الشرطة الأمريكية قضية ضد الرجل المصاب بشلل نصفي لأنه لم يطالب بأموال التأمين بعد، على الرغم من أن مكتب العمدة كان يفكر في توجيه اتهامات ضد الرجل لتقديمه شكوى كاذبة، إلا أن إصاباته الشديدة لم تترك لهم أي خيار من هذا القبيل.
البيان
MENAFN27022024000208011052ID1107904625
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.