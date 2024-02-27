ميتا تشكّل فريقا لمنع الذكاء الاصطناعي من خداع الناخبين

MENAFN - Al Wakeel News)قالت شركة "ميتا" الأمريكية إنها شكّلت فريقًا لمعالجة المحتوى الخاص بـ"الذكاء الاصطناعي"؛ كي لا يتمكن من خداع الناخبين، بالأخص في انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.



وأشارت "ميتا" إلى أنها تشعر بالقلق إزاء كيفية تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف مقاطع الفيديو والصور والصوت لخداع الناخبين.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، لصحيفة "التايمز" البريطانية، إن بعض الأشخاص سيستخدمون المنتجات المزيفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي لمحاولة التأثير على الانتخابات العامة.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه رغم إعلان "ميتا" إلا أن الشركة "تفتقر إلى القوة" اللازمة لكبح جماح الذكاء الاصطناعي على ما يبدو.



ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من توقيع ميتا اتفاقية مع شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، تلتزم بمحاربة مثل هذا المحتوى.



وأعلنت كذلك منصة "تيك توك" في وقت سابق، عن نيتها إطلاق تقنية أطلقت عليها "المراكز الانتخابية" باللغات المحلية داخل المنصة لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتضمن كل المعلومات الموثوق منها.



وقال رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في ميتا، ماركو بانشيني: "ستطلق الشركة مركزًا للعمليات الانتخابية خاصًّا بالاتحاد الأوروبي، من شأنه تحديد التهديدات المحتملة، ووضع إجراءات تخفيف محددة عبر تطبيقاتنا ومواقعنا في الوقت المناسب".



وتابع: "منذ عام 2016، استثمرنا أكثر من 20 مليار دولار في السلامة والأمن، وضاعفنا حجم فريقنا العالمي العامل في هذا المجال أربع مرات إلى حوالى 40 ألف شخص، ويشمل ذلك 15000 من مراجعي المحتوى الذين يقومون بمراجعة المحتوى عبر فيسبوك وإنستجرام وثريدز بأكثر من 70 لغة؛ بما في ذلك جميع لغات الاتحاد الأوروبي الرسمية البالغ عددها 24 لغة".



سبق